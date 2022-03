Selección Mexicana, a confirmar su lugar en Qatar 2022 ante El Salvador; estará en el bombo 2 del sorteo

Un aficionado de México en el partido que ganó su selección en la eliminatoria de la Concacaf. Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador. 13 de octubre de 2021. REUTERS/José Cabezas

La Selección Mexicana se enfrentará a El Salvador en compromiso que representará el fin de la eliminatoria mundialista de la Concacaf para la Copa del Mundo de Qatar 2022. El conjunto que dirige Gerardo Martino tiene el panorama a su favor para conseguir su boleto a la justa mundialista. Un empate o una victoria ante el cuadro centroamericano le dará la clasificación (incluso un derrota bajo ciertas condiciones).

Una vez finalizada la jornada, Estados Unidos y México serán confirmados en el bombo dos del sorteo, a llevarse a cabo el viernes primero de abril, donde se conocerán cómo quedan conformados los grupos para el próximo Mundial. Costa Rica tiene una mínima posibilidad de ocupar un puesto directo, pero incluso aunque gane ante las Barras y las Estrellas, no lo tiene garantizado.

Con la fecha por disputar, el único clasificado es el combinado nacional de Canadá, quien ocupa el primer lugar de la tabla con 28 puntos. Mexicanos y estadounidenses son segundos y primeros, respectivamente. Ambos con 25 unidades. Los ticos son cuartos con 22 y de momento están en el repechaje en donde el rival ya quedó definido: Nueva Zelanda. Los equipos que ya no disputan nada al estar eliminados son Panamá, El Salvador, Jamaica y Honduras.

Los duelos de la última fecha son México vs El Salvador, Estados Unidos vs Costa Rica, Panamá vs Canadá y Jamaica vs Honduras. Todos por jugarse a la misma hora.

El partido

La escuadra salvadoreña llega al juego sin mayor meta más que el de defender orgullo deportivo. La Selecta se quedó en el sexto peldaño de la tabla y de perder ante México, podría incluso bajar uno más. El juego será en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, en la capital mexicana, y se prevé al Tri como la favorita para llevarse el triunfo (no ha perdido en casa en todo el proceso eliminatorio).

“Todos los partidos los hemos luchado, han sido peleados. Orgulloso de los muchachos, pero no ha acabado, tenemos uno más. Difícil, México es excelente en casa. Los muchachos se han parado bien en los partidos. Estamos más completos esta jornada que la que tuvimos en El Salvador con seis, siete jugadores fuera. Esperamos dar más que la vez pasada”, dijo Gerson Pérez, auxiliar técnico del conjunto centroamericano.

¿Cuándo y qué hora? Miércoles 30 de marzo a las 19:05 horas.

¿En dónde? Estadio Azteca, en Ciudad de México.

¿Transmisión? A través de la señal de TUDN y Azteca Deportes.

Los grupos para el sorteo mundialista:

• BOMBO 1: Qatar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México* - Estados Unidos*

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Canadá - Marruecos

• BOMBO 4: Ghana - Túnez - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs Gales) - Repechaje Concacaf vs Nueva Zelanda - Perú vs Asia (Australia/Emiratos Árabes Unidos)

* Confirmarán su lugar al finalizar la jornada

