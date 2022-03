Taylor Fritz cortó la racha de Rafa Nadal y se consagró en Indian Wells

Las mejores acciones de la definición del certamen

Azotado por problemas físicos, Rafael Nadal sufrió este domingo una inesperada derrota en la final de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz y dio por concluida su racha de 20 victorias en este inicio de temporada. El español, que tuvo que ser atendido varias veces, perdió por 6-3 y 7-6 (7/5) ante el local, debutante en una final de Masters 1000.

Invicto en sus últimas 11 finales de ATP, Nadal sucumbió en un duelo marcado por el viento y sus limitaciones físicas y las del propio Fritz, con molestias en un tobillo. El ex número 1 del mundo perseguía su cuarto trofeo de este año, menos de 24 horas después de una batalla de tres horas contra el joven Carlos Alcaraz, en la que sufrió el problema muscular.

“Di lo mejor de mí en estas últimas dos semanas pero esta vez no pudo ser. Hoy no fue posible pero luché hasta el final. Estoy contento por eso y por un emocionante inicio de temporada para mí”, declaró en el podio Nadal. “Tengo problemas al respirar. Es como una aguja, todo el rato aquí dentro. Me afecta a la respiración. Más que por la derrota, estoy sufriendo por este tema”, preocupó a todos con su revelación el español.

En el ‘tie break’ del segundo set, el español se quedó a dos puntos de forzar un tercer set pero Fritz resistió hasta convertirse en el primer estadounidense en triunfar en el desierto californiano desde Andre Agassi en 1988. Nacido a 160 km de distancia de Indian Wells, el tenista de San Diego (California) se llevó las manos a la cabeza incrédulo tras su triunfo en la segunda mayor cancha del mundo.

Nadal, en cambio, vio truncada su racha de 20 victorias seguidas desde el arranque del año, una marca solo superada por Novak Djokovic, con las que había conquistado tres trofeos. Con uno de ellos, el Abierto de Australia, adelantó al serbio y Roger Federer en la carrera por ser el tenista con más títulos de Grand Slam (21) de la historia.

