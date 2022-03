Lo que se sabe de Alfredo Talavera y su salida de Pumas

(Foto: Instagram/@atd111)

El Club Universidad estaría cerca de despedirse de uno de sus jugadores base en la zona defensiva, se trata de Alfredo Talavera, quien tendría sus días contados con la camiseta de Pumas. Durante la tarde de este martes 22 de marzo se viralizó la versión de que el portero titular de los universitarios dejaría El Pedregal.

El motivo principal apunta a que la directiva no llegó a un común acuerdo con el jugador, en consecuencia, Talavera ya buscó otras opciones, según reportó El Francotirador de Récord. De acuerdo al columnista deportivo, el también guardameta de la Selección Mexicana buscó la manera de renovar con Pumas, pues no quería irse; sin embargo, al no conseguirlo se vio obligado a tener otras opciones para la temporada de verano y no quedarse sin club.

Cabe recordar que el contrato de Alfredo Talavera termina este torneo, es decir que cuando finalice el Clausura 2022 el experimentado portero quedará libre y no estará ligado al club universidad Nacional, por lo que la firma de renovación era un requisito obligatorio para conservarlo.

Talavera estaría cerca de fichar con Bravos de Juárez (Foto: Kirby Lee/USA TODAY Sports)

Pero según reportó El Francotirador la institución auriazul “dejó” que se marchara pues no hubo una negociación concreta para que se quedara en el club de la UNAM por un torneo más, por lo que el representante de Talavera ya trabajó para encontrarle un equipo de la Liga MX. El nuevo club al que llegaría sería Juárez FC.

Ricardo Tuca Ferretti ficharía a Talavera para el próximo torneo, por lo que sería uno de los mejores refuerzos de los Bravos durante la era del Tuca. Debido al salario que percibe el cancerbero de 39 años, la escuadra fronteriza estaría dispuesta a negociar y ver la forma para que Alfredo vista la camiseta de Juárez, incluso el arquero estaría en la disposición de bajarse el sueldo para llegar al equipo del Tuca, según reportó Récord.

Actualmente Talavera se encuentra en la concentración de la Selección Mexicana para disputar las eliminatorias del Octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022. Su último partido con Pumas antes de la fecha FIFA no fue positiva para el ex portero de Toluca pues recibió tres tantos del Necaxa de Jaime Lozano.

El originario de Jalisco llegó a Ciudad Universitaria en el Torneo Guardianes 2020 después del intercambio que hizo Toluca por Alfredo Pollo Saldívar, con el tiempo la afición lo catalogó como uno de los mejores fichajes de Pumas en los últimos años.





SEGUIR LEYENDO: