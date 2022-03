Buscan a uno de los presuntos atacantes de Federico Martín Aramburu, el ex jugador de Los Pumas asesinado a tiros en París

La zona donde fue asesinado el ex jugador de Los Pumas Federico Aramburu

Las preguntas sobre lo sucedido con el ex jugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu todavía se multiplican. Los investigadores buscan unir los hilos detrás del crimen del deportista. Cuál fue el móvil que motivó a un grupo de personas a dispararle en reiteradas ocasiones en plena calle de París. Qué originó esa discusión en un bar durante la madrugada que terminó en tragedia. Por lo pronto, la Brigada Criminal busca a uno de los sospechosos de agredir al deportista argentino.

El medio francés RMC Sport y el periódico Le Point informaron que uno de los presuntos atacantes sería un conocido activista de la extrema derecha francesa, con un pasado en el ámbito militar y vinculado a un caso de agresión en 2015. Fue identificado bajo el nombre de Loïk Le Priol. La persona en cuestión también había tomado volumen mediático en el pasado tras crear una marca de indumentaria para comercializar su ideología que tuvo relativo éxito entre ese sector de la sociedad. “El tirador ha sido identificado y se cree que la policía lo conoce. Según una fuente familiarizada con el asunto, es entre otros Loik le Priol, un activista de ultraderecha, que por lo tanto no estaba solo”, relató en su sitio web el RMC.

Mientras las fuerzas de seguridad buscan a este militante y buscan dilucidar si tuvo un rol en el crimen como sospechan, los investigadores consideraron inicialmente ante la Agencia AFP que tres personas habrían sido partícipes del hecho. Dos hombres habrían abordado a Aramburu mientras caminaba por las calles de París junto con dos amigos antes de abrir fuego alrededor de las 6 de la mañana (hora de Francia) de este sábado. También buscan a una mujer que estaba al mando de un vehículo Jeep donde se trasladaban los asesinos del ex rugbier.

El violento suceso tuvo un capítulo previo que sembró la disputa. A la salida del establecimiento nocturno Le Mabillon, se “desató una disputa verbal entre dos grupos de personas” que terminó en una pelea física, según el France Bleu. “El argentino habría tirado notablemente de la capucha de uno de los hombres del otro grupo, haciéndolo caer”, agregó el diario Le Figaro sobre el suceso. Las primeras versiones advierten que los grupos que entraron en conflicto no se conocían previamente.

Minutos más tarde, los agresores del ex jugador de Los Pumas habrían aparecido nuevamente por la zona a bordo del vehículo “tipo Jeep” pero esta vez para abrir fuego tras un nuevo forcejeo. “Se desató una pelea entre el deportista y otro hombre. Cayeron frente a la tienda Geox. Una tercera persona se involucró y el atleta forcejeaba con dos oponentes. Fue en ese momento que un tirador abrió fuego desde el automóvil”, relataron distintos testigos al diario Le Parisien, incluido un hombre que vio las cámaras de circuito cerrado que grababan en la zona.

Los medios locales hablan de entre “cinco o seis disparos” e incluso que uno de los asesinos lo persiguió a pie para seguir atacándolo. “Ha habido una disputa, como puede ocurrir de madrugada. Se solucionó, pero esos hombres han regresado y han disparado tres veces a Aramburu”, dijo a AFP un ex compañero de Aramburu en el Biarritz Olympique, club en el que jugó entre 2004 y 2006 y donde también se desempeñó como presidente de los Socios desde el 2015 durante tres años.

Los investigadores todavía no aclararon cuántos impactos de bala recibió el ex jugador surgido del CASI de Argentina y clave en el tercer puesto del Mundial de Francia 2007. Algunos informes subrayan que recibió cinco disparos en su cuerpo, pero otros medios indicaron que un proyectil impactó en la columna vertebral, otro en el cuello, un tercero en el muslo derecho y un cuarto disparo en la zona izquierda de su cuerpo. Si bien la ambulancia habría llegado con rapidez, no lograron reanimarlo y murió en el lugar.

“Varios testigos denuncian a la policía que un hombre habría mostrado un arma de fuego, mientras que otro testigo evoca un brazalete policial exhibido por un sospechoso”, detalló el medio RMC.

Aramburu tuvo un destacado paso por Los Pumas, la selección argentina de rugby (Foto: AFP)

Federico, que había concurrido al lugar para reunirse con su socio en una empresa de viajes, quedó tendido sobre la vereda de un local comercial. La zona del crimen fue el Distrito 6 de París, en el Boulevard Saint-Germain camino hacia Saint-Michel. La Fiscalía local caratuló el caso como asesinato y recolectó las cintas de todas las cámaras de seguridad del lugar en busca de identificar a todos los atacantes. “La policía permaneció en el bulevar durante varias horas”, le dijo una testigo al diario Le Parisien.

Muchos vecinos del lugar se sorprendieron por el virulento hecho en una zona catalogada como “chic” de la ciudad francesa. E incluso aclararon que el bar donde se originó la gresca entre los grupos no tiene “mala reputación”.

Aramburu había viajado hasta Francia para estar presente en el duelo el país local e Inglaterra por el Seis Naciones que finalmente se realizó en el Stade de France, donde se le rindió un homenaje a este ex deportista que estaba casado y era padre de tres hijas. El periódico L’Equipe aseguró que tenía pensado retornar a Argentina este lunes, más allá de que residía actualmente en Europa.

El jugador que vistió la camiseta del seleccionado argentino de rugby en 22 oportunidades había tenido una cena previa con un grupo de compañeros que llevaba años sin ver. “Nosotros, con Marcelo Bosch, José Orengo y Fede, nos juntamos a comer después de años sin vernos. Comimos en un restaurante. Todo 10 puntos. Contándonos sobre la vida, los hijos, el trabajo. Cuando terminamos de comer fuimos a otro lado. Luego Josi y yo nos fuimos a dormir y él se quedó que tenía que esperar un socio”, relató al canal TN Octavio Bartolucci, un ex wing de Los Pumas que cenó con Aramburu horas antes del crimen.

SEGUIR LEYENDO: