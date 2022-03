Octavio Bartolucci contó detalles de su encuentro con Federico Martín Aramburu antes que lo asesinaran

El ex Puma cenó junto a Aramburu en un restaurante argentino antes del tiroteo

El mundo del rugby amaneció con una triste noticia: asesinaron al ex Puma Federico Martín Aramburu tras protagonizar un altercado en un bar en París. Si bien no estuvo junto al surgido de la cantera del CASI en el momento de la balacera, Octavio Bartolucci cenó horas antes con el argentino en un restaurante y en diálogo con TN brindó detalles de lo sucedido esa noche.

“Es difícil amanecer con esta noticia después de estar toda la noche juntos”, comenzó su relato el wing que inició su carrera deportiva en el Club Atlético del Rosario. “Nosotros, con Marcelo Bosch, José Orengo y Fede, nos juntamos a comer después de años sin vernos. Comimos en un restaurante. Todo 10 puntos. Contándonos sobre la vida, los hijos, el trabajo. Cuando terminamos de comer fuimos a otro lado. Luego Josi y yo nos fuimos a dormir y él se quedó que tenía que esperar un socio”, advirtió el cuartofinalista en el Mundial de Gales 1999.

Federico Martín Aramburu formó parte del plantel que finalizó tercero en el Mundial de 2007 (Action Images / Lee Smith)

Según la prensa francesa, Aramburu se vio en el bar Le Mabillon con su amigo, ex compañero de equipo en el Biarritz Olympique y socio, Shaun Hegarty. Ambos pensaban asistir al partido de este sábado entre Francia e Inglaterra en el Stade de France por el Torneo Seis Naciones. “Ha habido una disputa como puede ocurrir de madrugada. Se solucionó, pero esos hombres han regresado y han disparado tres veces a Aramburu”, declaró a la agencia AFP uno de los presentes.

“El tiene una agencia de viajes y estaba con un grupo que los lleva a ver partidos de rugby. Nosotros tipo 2 dijimos de irnos a dormir. A la mañana nos enteramos de la noticia. Donde nos vimos era un bar argentino, donde llevaba al grupo de gente a los partidos. Pero es un lugar distinto donde comimos”, aclaró Bartolucci. “El siguió para encontrarse con esa otra persona, que yo no conozco. Estábamos cerca de su hotel, se ve que la tenía que esperar ahí”, añadió.

El ex Sporting Union Agen de Francia y Leeds Carnegie de Inglaterra remarcó que “nosotros nos desconectamos con él a las 2 de la mañana. Nos dimos un abrazo, porque hacía años que no nos veíamos. Después de las 2 de la mañana no compartimos más nada con él”.

“El acá vivía tranquilo, estábamos muy bien, con ese emprendimiento hace un par de años. estaba con mucho entusiasmo”, concluyó Bartolucci, aún atónito por lo acontecido.

El medio Sudouest, por su parte, añadió que “los otros dos protagonistas se habrían dirigido hacia ellos a bordo de un Jeep verde conducido por una tercera persona. Abrieron fuego varias veces y el argentino recibió varios impactos de bala, en la intersección de la rue de Seine y el Boulevard Saint-Germain. Shaun Hegarty salió ileso”.

