El homenaje que le hicieron al ex jugador de los Pumas Federico Martín Aramburu en el Stade de France

El mundo del rugby quedó conmovido por el asesinato del ex Puma Federico Martín Aramburu, quien falleció después de recibir tres impactos de bala por parte de un hombre con el que había discutido en un bar de París. Y justamente en la capital francesa, donde estaba radicado, le rindieron homenaje: fue en el encuentro entre Francia e Inglaterra por la quinta jornada del Torneo Seis Naciones. Se dio en el mítico Stade de France, al que el platense iba a acudir para esta cita.

Desde Rugby Francia habían anunciado que le rendirían tributo al ex deportista argentino que formó parte del seleccionado que consiguió el tercer puesto en el Mundial que se disputó en 2007 en territorio galo. En el partido por el tercer y cuarto puesto de esa competición, frente al anfitrión, anotó uno de los 10 mejores tries de la historia según la World Rugby. “Nos enteramos con tristeza del fallecimiento de Federico Martín Aramburu. Hoy tenemos un gran pensamiento para su familia, amigos y todo el rugby argentino. Se le rendirá un homenaje esta noche en el Stade de France”, se anticipó.

La cuenta oficial del Stade de France también le dedicó sentidas palabras al ex centro que se desempeñó en Biarritz Olympique, USA Perpignan y US Dax en Francia: “Con gran tristeza, el Stade Français Paris se entera de la muerte de Federico Martín Aramburu en trágicas circunstancias. Todos nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos, sus clubes y su selección”. Ex compañeros, actuales Pumas y varias personalidades del mundo del rugby lo despidieron en las redes.

Según informó L’Equipe, los primeros elementos de la investigación encomendada a la brigada criminal de París apuntan que en la terraza del establecimiento nocturno llamado Le Mabillon se habría desatado un altercado entre tres personas –presuntamente dos hombres y una mujer– y Aramburu. Ese incidente fue disipado rápidamente.

“El argentino habría tirado notablemente de la capucha de uno de los hombres del otro grupo, haciéndolo caer”, mencionó el medio Le Figaro. Cuando Arabmburu se dirigía al hotel De Buci, a 200 metros del bar, dos hombres a bordo de un Jeep verde aparecieron sorpresivamente desde un auto y le dispararon varias veces. La Policía ya tendría identificado a uno de los tiradores.

En el Stade de France también hubo homenaje para las víctimas de Ucrania (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Esta no fue la única ofrenda que tuvo espacio en el escenario parisino, ya que los jugadores se formaron delante de una bandera gigante de Ucrania para recordar a las víctimas de la guerra que se originó tras la invasión rusa. El público francés también se solidarizó con el pueblo ucraniano y exhibió algunas insignias en varias tribunas de la cancha.

FRANCIA SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL SEIS NACIONES

Les Bleus le ganaron 25-13 a Inglaterra y se apoderaron del certamen internacional luego de 12 años. Irlanda le había metido presión en la previa, por su triunfo 26-5 a Escocia en Dublín, pero los galos sellaron el título frente a su gente en el Stade de France.

