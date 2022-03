El capitán de la selección de fútbol de Rusia le pidió al DT no ser citado porque tiene familiares ucranianos

Artem Dzyuba, capitán de la selección de Rusia, pidió no ser convocado (Foto: REUTERS)

Mientras que el presidente ruso Vladimir Putin recrudece sus bombardeos, el conflicto que lleva adelante su gobierno contra Ucrania ha salpicado también a la selección de fútbol de Rusia: el capitán del equipo, Artem Dzyuba, pidió no ser convocado para los próximos partidos a finales de marzo por tener familiares y amigos ucranianos, según explicó este martes el entrenador Valeri Karpin.

“El domingo hablamos por teléfono con Artem (Dzyuba) y aseguró que tiene muchas ganas de jugar en la selección. Pero ahora, debido a la difícil situación política en Ucrania, donde tiene muchos familiares, pidió disculpas y pidió no ser parte de esta convocatoria”, apuntó Karpin en una entrevista publicada en la página web oficial de la Federación Rusa.

El seleccionador de 53 años, quien jugó en el Celta de Vigo, Valencia y Real Sociedad, tomó el mando de la selección de su país en julio del año pasado. Según sus dichos, lamenta la ausencia de Dzyuba pero no saldrá de su radar: “Hemos convenido seguir en contacto y seguiré con atención sus próximos partidos con el Zenit (San Petersburgo).”

Valeri Karpin, el DT de Rusia, dio detalles sobre la ausencia de Artem Dzyuba en su convocatoria (Foto: REUTERS)

Gran parte de los medios rusos se hicieron eco de la noticia de que el capitán de la Sbornaya pidió no estar en la citación por motivos políticos y el propio jugador tuvo que salir a poner paños fríos.

“No fui a la selección rusa no por cuestiones políticas. Es una cuestión de circunstancias familiares, pero no me gustaría entrar en detalles. Durante este período de tiempo, me gustaría pasar tiempo con mi familia. Me parece que hubo un malentendido, Karpin me entendió mal, o sus palabras fueron malinterpretadas”, dijo Artem Dzyuba en su descargo.

Después de la invasión de Ucrania por las fuerzas rusas, la FIFA decidió excluir a Rusia del repechaje de clasificación al Mundial de Qatar 2022 que debía disputar ante Polonia previsto a final de mes. La Federación rusa de fútbol recurrió esa decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y pidió el levantamiento de la sanción a título provisional, algo sobre lo que el TAS se pronunciará en las próximas fechas.

La selección de Rusia aguarda una decisión del TAS para saber si podrá jugar el repechaje al Mundial de Qatar 2022 (Foto: REUTERS)

Independientemente de esto, el elenco dirigido por Valeri Karpin se reunirá del 21 al 27 de marzo. El DT reunirá a 27 jugadores de la liga local. “El programa concreto de la concentración y de los partidos amistosos está siendo elaborado y será publicado en adelante. Por razones logísticas, tomé la decisión de no llamar a jugadores que militan en clubes extranjeros para la concentración”, explicó Karpin.

