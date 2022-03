La desoladora imagen de una de las máximas promesas del fútbol ucraniano encerrada en un búnker y con su esposa embarazada

Georgiy Sudakov se encuentra en un búnker con su pareja mientras espera por el nacimiento de su primera hija

“Las impresiones son solo positivas, estoy feliz. Este es un nuevo paso hacia el futuro. Estoy muy contento con el fichaje, espero poder hacer lo mejor para el club”

La frase fue dicha hace apenas un mes por Georgiy Sudakov, al finar su nuevo vínculo como futbolista del Shakhtar Donetsk. Hoy, el jugador se encuentra junto a su familia en su Ucrania natal, refugiado en un búnker mientras Rusia continúa con sus ataques sobre blancos militares y civiles.

El mediocampista de 19 años es una de las máximas promesas de su país a tal punto que ya ha jugado algunos partidos para la selección mayor y aspiraba a poder convertirse en una pieza clave del equipo para ayudar en el objetivo de clasificarse al Mundial de Qatar que comienza en noviembre. Sin embargo, desde el inicio de la invasión rusa, su futuro como profesional es un misterio.

Esta semana fue el entrenador español Fernando Valente, quien trabaja al frente del segundo equipo de Shakhtar, quien habló con tristeza sobre el presente de Sudakov. “Él fue el mayor talento que entrené en mi vida, 20 años, internacional por Ucrania, recién renovado contrato hasta el 2026 con Shakhtar; un ser humano fantástico esperando ser padre de una niña junto a su esposa, Lisa. Sueños por cumplir, arrebatados por un búnker por una guerra sin sentido. Sí, lloro y rezo por esta pareja y por todos los jóvenes jugadores y amigos que dejé en una Ucrania que me hizo feliz durante dos años. Mi corazón está roto…”, escribió en un posteo en las redes sociales.

Georgiy Sudakov, aquí marcando junto a Marcos Antonio, es una de las grandes promesas del fútbol ucraniano (Alter Photos/Sipa USA)

Valente fue consultado por la Agencia Lusa sobre lo que sabe acerca de Sudakov y no dudó en afirmar que es uno de los mejores futbolistas que ha visto en su vida: “Es un chaval con un potencial enorme, incluso para jugar en Barcelona o Manchester City. Fue el talento más grande que entrené y es una de las conexiones más fuertes que tengo”. Pero, el momento donde se quebró fue al contar la última charla que tuvo con el mediocampista: “En mi celular guardo una foto antes del conflicto de él y su novia, que está embarazada, feliz por ello, y hace un rato me envió otra de ellos metidos en un búnker y tristes. Cada vez que lo vuelvo a ver, se me saltan las lágrimas”.

La desoladora imagen del futbolista con su pareja encerrados en un búnker se ha viralizado rápidamente porque ayuda a comprender cómo los ataques de Rusia han cambiado para siempre y sin previo aviso la vida de millones de personas. Sudakov, quien hasta hace un mes daba entrevistas contando su alegría por haber renovado su contrato con Shakhtar, ahora pasa sus días encerrado varios metros bajo tierra y aguardando por el final del conflicto, mientras espera por el nacimiento de su hija.

Valente no dio detalles de por qué Sudakov se quedó en Ucrania, pero se mostró aliviado de saber que varios jóvenes a los que dirigió pudieron escapar: “Afortunadamente, otros 15 jugadores que entrené en el Shakhtar y ahora juegan para el Mariupol están fuera del país, ya que estaban haciendo la pretemporada en Turquía, tras el parón invernal, cuando empezó la guerra”.

