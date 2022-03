Arthur habló de Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar: de los retos del portugués por su alimentación a la ayuda clave de Leo en Barcelona

Arthur habló sobre Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar

Hay un futbolista brasileño que ha tenido el lujo de compartir vestuario con tres de los más grandes jugadores de esta época. Se trata de Arthur Melo, mediocampista de la Juventus, quien coincidió con Lionel Messi cuando fue fichado por el FC Barcelona, luego estuvo con Cristiano Ronaldo en Turín y también ha formado una amistad con Neymar durante sus convocatorias a la selección brasileña.

En una entrevista que concedió a TNT Sports Brasil, Arthur fue consultado sobre cómo es jugar con Cristiano, Messi y Neymar, y se animó a compartir algunos secretos sobre estos tres jugadores fuera de serie.

“Cristiano me sorprendió por lo profesional que es. Él no es un jugador de fútbol. Es un atleta, es un profesional por todo el trabajo que hace antes. No dentro del campo, que todo el mundo ve. Si no fuera del campo”, dijo el ex jugador del Gremio sobre CR7.

Arthur definió a Cristiano Ronaldo como un "atleta" y reveló parte de su rutina (Foto: REUTERS)

Luego, profundizó sobre la rutina de entrenamiento invisible de Ronaldo: “Es una persona que trabaja, que se alimenta bien, toma ahora 15 minutos de sol... Es un profesional y también una persona amiga que intenta ayudar. Se interesa de la gente que tiene alrededor. Solíamos sentarnos juntos en la mesa con él. A veces nos miraba el plato y nos decía... “así no, eh”. Él intenta ayudar en todo. Es una persona sensacional”, dice sobre su compañero en la Juventus.

Luego Arthur habló sobre Neymar, con quien compartió citaciones en la Seleção. “Cuánta más presión tiene, juega mejor. Es un genio. Un genio de hacer lo que hace dentro del campo. Le tengo mucho cariño. Es una de las personas que tal vez más me ayudó cuando llegue a la selección. Siempre me decía que fuera con él. Me hizo mejor y me ayudó mucho. Es un privilegio ser amigo de él”, comentó sobre su compatriota.

Neymar y Arthur en el calentamiento previo a un amistoso entre Brasil y Argentina en Arabia Saudita (Foto: REUTERS)

Por último, el brasileño Arthur le dedicó unas palabras a un Lionel Messi que lo recibió en Barcelona cuando dio el salto al fútbol europeo en julio de 2018. Después de ganar la Copa Libertadores, el jugador brasileño emigró al Camp Nou y tuvo el placer de ser compañero del máximo ídolo blaugrana.

“Y Messi es... parece que Dios le apuntó con el dedo. Es un extraterrestre porque dentro del campo hace unas cosas increíble. Viendo sus partidos en casa, claro en casa se ve todo el campo. Dentro del campo ves un trozo y la pelota, pero Messi parece que está viendo desde arriba todo el campo. Es reservado, pero también extrovertido. Un gran profesional, trabaja bastante. Tiene una vida más reservada, tal vez no como Cristiano o Neymar, pero por su personalidad puede hacer lo que quiera. Me ayudó mucho también cuando llegué a Barcelona. Habló muy bien de mi en las entrevistas en mis primeros días en Europa. Ha sido un privilegio también trabajar con él”, comentó.

Arthur fue uno de los socios que tuvo Lionel Messi en el Barcelona (Foto: REUTERS)

