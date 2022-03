Un ex Atlético de Madrid habló del costado más obsesivo de Simeone: “Me llamaba mientras dormía”

Kieran Trippier elogió a Diego Simeone (REUTERS/Susana Vera)

Desde su regreso al Atlético Madrid como director técnico, Diego Simeone armó una verdadera revolución. Bajo su mando, el Colchonero se convirtió en candidato en todas las competencias que disputa y conquistó 8 títulos (una Copa del Rey, dos Ligas, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopa de Europa).

Durante una entrevista con BBC Radio 5 Live, el defensor Kieran Trippier brindó con lujo de detalles cómo es trabajar bajo el mando del Cholo. El ahora lateral del Newcastle de la Premier League de Inglaterra sostuvo que “Había veces que estaba en la cama, ya dormido, y me llamaba por teléfono. Es una locura, nunca lo había experimentado con otro entrenador. Él me hablaba de cosas que podía mejorar y yo estaba tratando de dormir. Recibía mensajes de texto al azar, llamadas suyas hablando sobre fútbol. Ahí ves que está obsesionado. Es un entrenador increíble. Emocional es la palabra”.

El futbolista, que durante su paso por la capital española disputó 86 partidos y brindó 11 asistencias, agradeció los conocimientos que le compartió el estratega argentino: “Está loco por el fútbol. Su documental muestra perfectamente cómo es cada día. Es un entrenador increíble y soy muy afortunado de haber trabajado con él porque aprendí mucho”.

“Las prácticas eran demoledoras, de locos. Es uno de esos entrenadores que quiere que corras y atravieses una pared de ladrillos por él. Si no trabajas duro, te vas a quedar fuera. No le importa lo bueno que seas o cuál sea tu nombre. Tienes que correr. En el entrenamiento da igual si es el calentamiento o los rondos, si no lo haces todo de la manera correcta te lo hará saber. Es exactamente igual que en la banda. Es implacable, pero increíble”.

Trippier, con pasado en Burnley y Tottenham, remarcó la confianza que le brindó el Cholo durante su estadía en la institución albirroja: “Le admiro y todo viene desde el respeto. Todo el mundo le respeta, porque él respeta a sus jugadores. Confía mucho en sus jugadores. Construyes esa relación en el campo de entrenamiento y es increíble. Lo más importante es cómo es él con los jugadores cuando no juegan. Es muy intenso con ellos el día después de los partidos y ahí se gana su respeto. Aprendí mucho con él”.

“Me dejó claro al llegar que quería que mejorara mi defensa y trabajó conmigo muy duro en el entrenamiento. Incluso más allá de la hora. Se quedaba conmigo después de los entrenos. Le respeto mucho por eso. Trabajó conmigo horas y eso me hizo más maduro como persona. Espero que ahora pueda ayudar al Newcastle”, concluyó.

El lateral derecho, que actualmente se encuentra fuera de los campos de juego producto de una lesión, tuvo un prometedor inicio en las Urracas, con dos goles en cinco presentaciones.

