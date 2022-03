Así reportaron los principales diarios de fútbol del mundo la pelea campal en el Estadio Corregidora

Aficionados de Querétaro y Atlas se enfrentan al minuto 62, donde familias tuvieron que ser resguardadas en la cancha (Foto: EFE/Enrique Contla)

Los principales diarios de fútbol del mundo dedicaron espacios al violento enfrentamiento que protagonizaron aficionados de los equipos Querétaro y Atlas en el estadio Corregidora, los cuales hasta han dejado hasta el momento al menos 26 personas hospitalizadas, tres de ellas de gravedad.

El diario italiano La Gazzetta dello Sport dio a conocer este domingo 6 de marzo que, para ese momento, se reportaban solo 22 heridos, nueve de ellos de gravedad, y calificó lo ocurrido en la jornada 9 del torneo Clausura como una “locura”.

“Numerosos hinchas denunciaron la ausencia de policías en el estadio, así como los más salvajes intercambios de golpes con barrotes arrancados de vallas, sillas, palos y otras armas improvisadas. El personal de seguridad abrió de inmediato las puertas para que las mujeres, los niños y los ancianos pudieran escapar rápidamente de las peleas”.

Mirror Football, del Reino Unido, también abordó la noticia, aunque principalmente confirmó las versiones extraoficiales que hablaron de 17 supuestas víctimas mortales por los disturbios en el Estadio Corregidora, así como otros detalles sobre lo ocurrido la tarde de ayer en la ciudad de Querétaro.

(Foto: captura de pantalla La Gazzetta dello Sport)

“Hasta 17 fanáticos han sido reportados muertos, con 22 heridos, luego de que estalló la violencia durante un partido entre los equipos de fútbol mexicanos Querétaro y Atlas”, informó.

Cabe señalar que Mauricio Kuri, gobernador del estado de Querétaro, confirmó este domingo que hasta el momento no hay personas fallecidas tras los hechos de violencia.

El diario francés L’Équipe, además de informar sobre el lamentable suceso que hizo voltear los reflectores hacia el fútbol mexicano, destacó que la Liga MX suspendió el resto de la jornada 9 por los incidentes de violencia en Querétaro.

“Los enfrentamientos en la grada comenzaron en el minuto 63. El público se refugió en el césped, lo que provocó el parón del encuentro. Imágenes difundidas en las redes muestran que los enfrentamientos continuaron en el terreno mientras familias con niños trataban de protegerse y abandonar el estadio”.

(Foto: captura de pantalla L’Équipe)

Mundo Deportivo de España calificó como una “tragedia” la “brutal pelea entre hincas” durante el partido celebrado en el bajío mexicano. A diferencia del diario británico, el medio ibérico hizo hincapié en que las autoridades habían desmentido los rumores en redes sociales que hablaban de varias muertes y advirtió que México “será coanfitrión del Mundial 2026 con Estados Unidos y Canadá”.

En conferencia de prensa, Mauricio Kuri aseguró que se investigará por los delitos de tentativa de homicidio, tal y como lo había señalado la Fiscalía de Querétaro, al que se le suma el delito de violencia en espectáculos deportivos.

Asimismo, el panista aseguró que se revisarán todas las actuaciones públicas o privadas para determinar responsabilidades, ya sea por acción u omisión, por parte de los actores involucrados, incluidos posibles funcionarios públicos. “Vamos a sancionar a quienes se tengan que sancionar”, aseveró.

En total, se reportaron 26 personas lesionadas que requirieron atención médica hospitalaria (24 hombres y 2 mujeres), de las cuales tres ya fueron dadas de alta. De los 23 pacientes hospitalizados, 3 se encuentran en estado de gravedad, 10 delicados y los 10 restantes se reportaron sin gravedad.

“Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice. Es muy lamentable que se mienta y que se desinforme”, informó.

