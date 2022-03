Su relación con Hamilton, los kilos que aumentó durante las vacaciones y la presión de Mercedes a la FIA: las reflexiones de Verstappen

Verstappen con el N° 1 pintado en su Red Bull (REUTERS/Albert Gea)

Max Verstappen se convirtió en uno de los grandes ganadores en el deporte mundial en el 2021. En una definición tan atrapante como polémica, el piloto de Red Bull le sacó el título de las manos a Lewis Hamilton, que era líder del Gran Premio de Abu Dhabi cuando faltaba una vuelta para el final de la carrera que definió la Fórmula 1.

Ahora, en la antesala de la temporada 2022, con los cambios de reglamento incluidos en los autos, decisión que buscará mayor paridad en la categoría, el piloto neerlandés igual será uno de los candidatos a quedarse con el trono de la F1. A un par de semanas del inicio de actividad oficial en Bahréin, Verstappen habló de cómo vivió el campeonato que logró contra Mercedes y de su relación con el británico.

“No. No hay razón para hacerlo. No nos hemos visto desde justo después del final de la carrera. Está bien. Somos corredores y seguimos adelante”, contestó el piloto al que tendrá pintado el N° 1 en la nariz de su Red Bull cuando le consultaron si había estado en contacto con Hamilton durante sus vacaciones.

“Se gana un campeonato durante la temporada, ¿verdad? No por la última vuelta. Algunas personas solo miran esa carrera debido a la tensión que se acumula a su alrededor y piensan que el resultado fue incorrecto”, dijo en relación a lo que fue la definición en el circuito Yas Marina y tiró una indirecta para su rival más acérrimo en la Fórmula 1.

“Pero si miras el año, el título normalmente se habría decidido mucho antes. Es solo que me sacaron dos veces y tuve mala suerte con los pinchazos de los neumáticos. Todo se redujo a la última carrera debido a toda esa desgracia. Y mira las estadísticas. Eso generalmente te da una idea de cómo fue la temporada”, agregó Max en diálogo con el Daily Mail.

Una postal del podio con Verstappen campeón del mundo y Hamilton segundo en Abu Dhabi (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

Al ser consultado sobre si sintió pena por Hamilton por cómo se definió la carrera decisiva con el ingreso del Safety Car, Verstappen fue contundente: “Puedo entender cómo se desarrolló Abu Dhabi, que estaba molesto y no contento con eso, pero, como digo, hay que mirar el campeonato en general”, repitió.

“Fue una temporada loca y épica. No me importa si la gente trata de quitarle el brillo. No importa. El bando perdedor siempre se quejará, pero el bando ganador lo piensa de otra manera”, sumó en su análisis sobre un año que nunca olvidará.

Por otra parte, el corredor de Red Bull contó en la entrevista con el medio británico que estuvo de vacaciones con su novia, la brasileña Kelly Piquet, hija del tres veces campeón mundial Nelson, y que subió de peso durante el descanso. “No me importa disfrutar de la comida, pero te miras en el espejo... Engordé tres o cuatro kilos, menos de lo habitual en realidad durante el invierno. Pero todavía ves la diferencia en tu cuerpo. Cuando has sido una forma toda tu vida creciendo, es extraño y sabes que es hora de comenzar de nuevo, de entrenar dos veces al día”, explicó.

Otro de los temas que tocó Verstappen fue la polémica salida de Michael Masi, el director de carreras que la FIA separó de su cargo tras la última prueba en Abu Dhabi y su rol en dicha definición. Y volvió a apuntar contra Mercedes por el alejamiento de una de las caras fuertes de la categoría en los últimos tiempos.

“Lo que le pasó a Michael es muy injusto. La FIA fue presionada para tomar una decisión. Le escribí un mensaje al respecto”, sentenció el piloto de Red Bull. “Dije que no siempre estábamos de acuerdo en todo, pero eso es competir. Siempre quisimos mejorar el deporte en su conjunto. Nadie es perfecto, pero lo que siempre se planteó fue que necesitábamos competir. Necesitábamos esa mentalidad y él la tenía”.

