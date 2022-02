Kun Agüero habló de su foto viral con la camiseta de River Plate y dio detalles de su breve paso por el Millonario

Sergio Aguero habló de su foto viral con la camiseta de River Plate

Sergio Agüero se liberó del peso de ser futbolista profesional y se relajó definitivamente a la hora de tener compromisos públicos. Fiel a su estilo, el Kun brindó diversas entrevistas en las últimas horas donde tocó todos los temas con su picardía habitual. Entre esas notas, habló de una de las fotos más llamativas de su carrera y contó una historia que era desconocida hasta este momento: el día que vistió los colores de River Plate.

El Kun se sometió a un breve cuestionario sobre algunas imágenes suyas virales en una nota con TyC Sports y se explayó sobre su postal con la casaca del Millonario: “Esta era en un club de Don Torcuato. Él es Alejandro, que era el entrenador. Él lo que hacía era como una filial de River, y antes estaba para una filial de Boca. En ese momento era filial de River. Yo jugaba ahí pero porque mi mejor amigo jugaba ahí. Los domingos estaba al pedo y me iba a jugar ahí. Me ponía la camiseta de River, pero porque el equipo era la filial de River, pero no era AFA ni Liga, ni nada. Era para sacar jugadores de barrio para llevarlos a River”.

Agüero con la remera de River en una filia del club de Núñez

Si bien ese paso por una de las clásicas filiales que tiene los clubes fue un simple detalle, el ex goleador sí reconoció que negoció su desembarco en las inferiores de la entidad de Núñez. “No fue una prueba oficial en River, pero sí que fui a River cuando hubo unos quilombos en Independiente por el tema de porcentaje de pases. Estuve como tres o cuatro meses que mi viejo no quería que vaya y ahí fue que me fui a probar”, reconoció.

“En River no me quisieron dar pensión y mi viejo se enojó. Dijo si no me dan pensión, se va. Estuve cerca. Si me daban pensión, estaría en River. Yo era chico y quería jugar en Independiente. No sabía qué estaba pasando internamente en el club, había quilombo. Mi viejo me dice: ‘Vamos a River porque yo necesito que vayas al colegio y estés en la pensión ahí'. Fuimos, me probé, ya me conocían, pero no sé quién era el director en ese momento y dijo que no había lugar. Mi viejo le dijo yo no lo voy a traer desde Quilmes hasta Núñez todos los días porque no puedo”, sentenció sobre su fallido desembarco en el Millonario.

Sin embargo, los caminos del Kun con River estuvieron cerca de unirse en varias ocasiones a juzgar por la historia que relató tiempo atrás el descubridor de Agüero ante Infobae. “Me quisieron comprar el jugador varias veces. Tuve ofertas de Boca, de River, pero también de Alemania e Inglaterra. Un día sonó el teléfono de mi oficina y me dijo que me estaban llamando de River Plate”, recordó Eduardo Motoneta González sobre una reunión con el por entonces presidente del Millonario que le ofreció una suma que podría haber cambiado sus finanzas, pero que el periodista/representante optó por desechar porque quería ver a Agüero debutar en el Rojo.

Historia conocida: Agüero finalmente debutó en Independiente y fue la venta más abultada del fútbol argentino (Fotobaires)

