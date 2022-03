El reclamo viral de una estrella del fútbol ucraniano a los jugadores rusos: “¿Por qué se quedan sentados como idiotas y no dicen nada?”

El reconocido extremo ucraniano pidió una reacción a sus colegas de Rusia

El delantero ucraniano del West Ham, Andriy Yarmolenko, publicó un video en sus redes sociales en el que le reclamó a los jugadores rusos por su silencio sobre la invasión de Vladimir Putin a su tierra natal. Además, el mensaje tiene una referencia entre líneas ya que en un momento el futbolista hace habla de una infame filtración de un corto sexual del capitán del equipo nacional ruso, Artem Dzyuba.

Yarmolenko, quien es el tercer futbolista con más partidos internacionales de su país de todos los tiempos, recibió una licencia compasiva de los Hammers el pasado domingo y, por lo tanto, se perdió la victoria del equipo sobre el Wolverhampton. Sin embargo, todos sus compañeros de plantel usaron camisetas con su nombre en la espalda durante el calentamiento en forma de apoyo por la dura situación que está pasando Ucrania.

Después de la fecha de Premier League del último fin de semana, el hombre de 32 años habría hecho una donación de 90 mil euros a las Fuerzas Armadas de su país. Andriy llevó su apoyo a su patria un paso más allá cuando acudió a Instagram para criticar a los futbolistas rusos por permanecer en silencio a raíz de la violencia. En un video que publicó en su perfil, etiquetó a jugadores incluido el capitán de Rusia Artem Dzyuba, Aleksei Miranchuk de Atalanta y Denis Cheryshev de Valencia.

Los compañeros de Andriy usaron su dorsal durante la entrada en calor (Foto: Reuters)

“Soy Andriy Yarmolenko. Futbolista internacional ucraniano. Nací en San Petersburgo pero crecí en Ucrania y me considero 100% ucraniano. Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Muchachos, ¿por qué se quedan sentados como idiotas y no dicen nada? En mi país están matando a nuestra gente. Matan a las mujeres, matan a las madres, matan a nuestros hijos... Y no dicen nada, ni un solo comentario”, inició el extremo con una expresión de tristeza y preocupación en su rostro.

Y llamó a la solidaridad de sus colegas para intentar frenar el conflicto bélico: “Por favor, dime qué pasaría si todos juntos, unidos, mostramos a la gente lo que realmente está pasando en mi país. Los conozco a muchos y todos me decían: ‘No debe ser así y que su presidente está actuando mal’. Entonces, muchachos, ustedes que tienen influencia en la gente, demuéstrenlo. Se lo pido. ¡Por favor!”.

Para cerrar, hizo referencia a las imágenes que se filtraron del capitán de la selección rusa en el que apareció teniendo relaciones sexuales en el año 2020. “Sé que a algunos de vosotros les gusta mostrar las bolas ante la cámara, pero ahora hay que mostrarlas de verdad. ¡Viva Ucrania!”, concluyó Yarmolenko. Vale recordar que el deportista del West Ham fue uno de los futbolistas ucranianos que se unió en un video para instar a los fanáticos, jugadores y entrenadores a “detener la destrucción y el derramamiento de sangre” en su tierra natal luego de la devastadora invasión de Rusia.

El West Ham le otorgó una licencia a Yarmolenko y lo apoyaron en la última fecha frente al Woverhampton (Foto: Reuters)

Andriy también etiquetó al ex delantero del Arsenal Andrey Arshavin, Arsen Zakharyan del Dynamo de Moscú y Zelimkhan Bakaev del Spartak de Moscú, entre otros. El reclamo se produce después que Rusia haya sido expulsada de las clasificatorias europeas hacia la Copa del Mundo de Qatar por la FIFA donde Polonia consiguió el pase a la fase final de las eliminatoria y chocará frente al ganador de la llave que tiene a Suecia y República Checa.

SEGUIR LEYENDO: