Las estrellas del deporte de Rusia y Bielorrusia que sufren las consecuencias de la invasión a Ucrania

Aleksandr Golovin, Daniil Medvedev y Nikita Mazepin

El mundo quedó paralizado cuando las fuerzas de Rusia invadieron Ucrania. Frente a este escenario, el deporte no quedó ajeno a las situaciones traumáticas que se generaron por el ataque que lanzó Vladimir Putin.

Así pues, mientras las tropas locales resisten los embates de Rusia, varias entidades han tomado drásticas decisiones que afectan al presente y el futuro próximo del deporte ruso y de Bielorrusia, la otra nación que le dio su apoyo a Putin en el comienzo de las hostilidades. De las sanciones más significativas que se llevaron a cabo en las últimas horas se destaca la suspensión por parte de la FIFA de las selecciones de fútbol rusa, tanto masculina como femenina.

De esta manera, el combinado masculino no podrá participar del próximo Mundial de Qatar 2022. A pesar que no estaba clasificado para el máximo evento de la disciplina, el conjunto que dirige Valeri Karpin no jugará la primera instancia del repechaje ante Polonia por la llave 2 que determinará un seleccionado a la Copa del Mundo. En el mismo cuadro también están los equipos de Suecia y República Checa, quienes fueron los primeros en solicitarle a la FIFA no jugar en territorio ruso y luego pedir la exclusión de su posible rival.

Siguiendo con el fútbol, tras la suspensión de los equipos rusos en certámenes internacionales por parte de la UEFA, el Spartak de Moscú quedó descalificado de la Europa League: se hallaba en octavos de final, instancia en la que se iba a medir ante el RB Leipzig de Alemania.

En otro de los deportes más populares del mundo como el automovilismo, hay un caso en particular: Nikita Mazepin es el único piloto ruso en la Fórmula 1. Y, aunque esaba en duda su continuidad, la FIA permitirá que compita en el equipo Haas, pero no bajo su bandera.

En otro ámbito, tenistas como Daniil Medvedev -flamante número 1 del mundo ATP- o Andrey Rublev, se expresaron en contra de la invasión a Ucrania. El nuevo líder del listado estrenará su condición sin poder presentarse bajo su bandera, luego de la decisión tomada por la ATP. Lo mismo sucede con la WTA del ranking femenino que tiene a la bielorrusa Aryna Sabalenka como una de las mejores de la actualidad.

Evgeny Rylov brilló en la natación de Tokio 2020 (REUTERS/Carl Recine)

El nadador Evgeny Rylov, especialista en espalda y que cosechó dos medallas doradas en Tokio 2020, participará del campeonato del mundo de natación en Budapest (junio) y otro torneo europeo en agosto, en Roma. Hay que destacar que la federación del deporte (FINA) permite que los nadadores rusos puedan competir como neutrales, sin bandera, himno ni ningún símbolo que los identifique con su país.

En ese mismo sentido están otros deportistas de las diferentes disciplinas de la gimnasia, el patinaje o el atletismo. Son muchos los atletas que sufrirán en un contexto mundial que, por ahora, se mantiene atento al conflicto que sucede en territorio ucraniano.

RUSIA

- Selección de fútbol de Rusia: Por una resolución de la FIFA de sancionar a la federación, el equipo masculino no podrá disputar el repechaje contra Polonia camino al Mundial de Qatar 2022. Por su parte, el combinado femenino no será parte de la Eurocopa a mediados de año en julio y se podría ver afectada su clasificación para la Copa del Mundo 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

- Daniil Medvedev: El tenista, flamante número 1 del mundo, se pronunció una vez que Rusia atacó Ucrania. “Paz en el mundo, paz entre los países”, dijo el jugador de 26 años que se convirtió en la primera raqueta desde 2004 en llegar a la cima del ranking mundial sin ser Djokovic, Federer, Nadal o Andy Murray. Campeón de 13 torneos, entre ellos uno de Grand Slam en el US Open 2021.

- Evgeny Rylov: Es considerado el mejor nadador ruso del momento. Sobre todo después de su gran actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ganó dos medallas de oro en las pruebas de 100 y 200 metros de la especialidad.

- Anna Scherbakova: Con 17 años ya tiene los títulos mundiales y olímpicos en patinaje artístico que obtuvo hace pocos días en Beijing. El 21 de marzo en Montpellier, Francia, no podrá competir en el próximo campeonato del mundo porque la federación internacional le denegó la participación a los atletas rusos.

Vladimir Putin y Dina Averina tras los Juegos Olímpicos (REUTERS)

- Las gemelas Averina: Dina y Arina reúnen 36 medallas en mundiales de gimnasia rítmica, pero no pudieron cosechar ninguna medalla en los recientes Juegos Olímpicos. Si no se levanta la sanción contra los atletas rusos por el conflicto bélico, no podrán participar del campeonato europeo y mundial de este año.

- Nikita Mazepin: El piloto del equipo Haas de la Fórmula 1 podrá competir, pero no bajo su bandera. Si llega al podio, el himno ruso no sonará.

- Nikita Nagornyy: Llegó a los últimos Juegos Olímpicos en Tokio como campeón mundial de gimnasia, pero en la prueba individual alcanzó a colgarse el bronce. Más allá del resultado, fue clave su participación en la competencia por equipos, que le permitió a Rusia ganar la dorada tras 25 años. Sus grandes citas de este año, pendientes de las sanciones, deberían ser los Europeos de agosto en Múnich (Alemania) y los campeonatos del mundo en Liverpool, Inglaterra, en octubre.

BIELORRUSIA

- Aryna Sabalenka: Es una de las mejores tenistas de la actualidad. Durante la pasada temporada llegó al puesto N° 2 -hoy es la 3° del ranking- y acumula 10 títulos en los últimos cuatro años.

Aryna Sabalenka es una de las figuras del circuito de la WTA (REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake)

- Maksim Nedasekau: El atleta fue el único que ganó una medalla en el atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fue bronce en salto en alto con marca de 2,37 metros y encara esta temporada como el segundo en el ranking mundial de World Athletics, que todavía no se pronunció sobre cancelación a deportistas bielorrusos.

- Iván Litvinovich: El gimnasta fue campeón olímpico en trampolín con 20 años. Es más, hace un par de semanas, ganó la Copa del Mundo de Bakú y espera poder participar en junio en los campeonatos de Europa que se realizarán en la ciudad de Rimini, Italia, más allá de que la FIG anunció que suprimirá el himno y la bandera de su país.

- Alina Harnasko: La figura de la gimnasia rítmica mundial tiene seis medallas mundiales y siete en Europa. La federación todavía no se expresó sobre el futuro de los atletas que están a favor del conflicto en Ucrania de cara al inicio de las Copas del mundo de la disciplina en Atenas, Grecia, el próximo 18 de marzo.

