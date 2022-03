Cuando Cuauhtémoc Blanco y el Terrible Morales casi se pelean en el Bar Bar

El exjugador de las Águilas del América sostuvo diversas polémicas a lo largo de su carrera deportiva (Foto: Sandra Perdomo/cuartoscuro.com)

A lo largo de la historia, algunos centros nocturnos, así como lugares de entretenimiento y recreación han sido el punto de encuentro élite deportiva mexicana. En dichos recintos, los atletas de alto rendimiento aprovechan para descolocarse de sus ocupaciones habituales y relacionarse con otros personajes del mismo medio. Sin embargo, en algunas ocasiones los excesos y confrontaciones han dado pie a peleas como la que Erik el Terrible Morales y Cuauhtémoc Blanco estuvieron a punto de protagonizar en el Bar Bar.

Durante la charla que sostuvo con David Faitelson en el podcast Un Round Más, el exboxeador aprovechó la anécdota que el periodista deportivo vivió en el estadio de los Tiburones Rojos del Veracruz para rememorar su conflicto con el actual gobernador de Morelos. El episodio habría tenido lugar en el Bar Bar, lugar donde Salvador Cabañas fue víctima de un intento de homicidio.

“Una vez yo me iba a pelear con Cuauhtémoc Blanco dentro de un antro. Salimos de pleito y se me puso bravo, me empezó a insultar a decir de cosas. Me amenazó y dijo ‘te voy a matar’. Yo me reí en su cara y le dije ‘cuando quieras. Para que veas que aquí sí hay con qué quererte’. La gente no nos dejó y pasó un sinnúmero de cosas”, contó en el espacio digital.

El Bar Bar gozó de fama y prestigio entre los personajes vinculados con el medio del deporte, espectáculo y hasta el narcotráfico. Hasta antes de que José Jorge Balderas Garza agrediera con un arma de fuego al exfutbolista Salvador Cabañas en uno de los baños, el inmueble ubicado al sur de la Ciudad de México fue uno de los principales puntos de encuentro para las personalidades que buscaban entretenimiento nocturno en la capital.

Luis Robert Alves Zague, quien formó parte del plantel de Coapa durante la mayor parte de su carrera, reveló algunos detalles sobre el Bar Bar durante una de sus participaciones en el podcast Farsantes con Gloria. De hecho, reconoció que la afición del dueño del establecimiento por los colores azulcremas fue un factor determinante para que jugadores como Antonio Carlos Santos y Efraín Cuchillo Herrera se volvieran visitantes recurrentes.

Al igual que el Mariscal Cabañas solía hacerlo, la mayor parte de los futbolistas visitaban el lugar las noches dominicales. Y es que el horario de juego que el Club América mantenía hasta entonces le permitía a los integrantes del plantel aprovechar el descanso programado los lunes para desvelarse en el Bar Bar. Incluso, la fama del lugar comenzó a notarse entre el resto de los equipos que visitaban la capital.

“Se empieza a correr la voz, las azafatas empezaron a salir de acción y comenzaron a entrar las actrices. En ese periodo dominaban porque empezó a haber relaciones con futbolistas, cuando comienzan a llegar las actrices. En los dos gremios empezaron a haber celos y el gremio de las actrices comenzó a pesar más”, explicó el comentarista de Azteca Deportes.

Polémico historial de Cuauhtémoc Blanco

El episodio protagonizado con Erik Terrible Morales es uno más del amplio historial de momentos polémicos con los que carga Cuauhtémoc Blanco. En el espacio, David Faitelson contó su versión de los hechos acontecidos la tarde del 8 de marzo en el recinto deportivo ubicado en el Puerto de Veracruz, pero no ha sido el único integrante del medio con quien ha sostenido problemas.

Enrique Garay, quien compartiera los micrófonos con Faitelson en Azteca Deportes, fue otro de los rivales del futbolista por el supuesto romance que sostuvo con una actriz mientras se encontraba en una relación sentimental con el comentarista.

