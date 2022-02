Tras haber sido deportado de Australia, Djokovic sumó su segundo triunfo consecutivo en Dubai: superó en dos sets a Khachanov

El festejo de Nole tras superar a Karen Khachanov (REUTERS/Suhaib Salem)

Novak Djokovic siguió adelante en su primer torneo ATP de 2022 y se clasificó este miércoles para los cuartos de final en Dubái, algo que no logró el español Roberto Bautista, reciente campeón en Doha y que quedó eliminado en la cita emiratí.

El tenista serbio de 34 años, cuyo número uno mundial está amenazado por el ruso Daniil Medvedev, se impuso en dos mangas en su partido del miércoles ante otro ruso, Karen Khachanov (26º), por 6-3 y 7-6 (7/2), en 1 hora y 37 minutos.

Djokovic había realizado su regreso el lunes al circuito ATP, entonces con un triunfo por un doble 6-3 sobre el italiano Lorenzo Musetti. Era su primer encuentro desde su expulsión de Australia el 16 de enero, donde no pudo disputar el primer Grand Slam del año al no estar vacunado contra el COVID-19.

En Australia vivió momentos difíciles por su conflicto con las autoridades australianas, hasta que una decisión judicial avaló su expulsión del país.

En el ATP 500 de Dubái, que reparte más de dos millones de dólares en premios, Djokovic puede participar ya que no es obligatoria una vacuna contra el coronavirus para entrar en Emiratos Árabes Unidos.

De todos modos, Nole no descartó cumplir con la vacunación para no encontrarse con el veto de los certámenes más importantes, poniendo en riesgo su temporada. “Tengo el espíritu abierto... Todo es posible en la vida, veremos como evoluciona la situación, pero por el momento he decidido no hacerlo”, señaló hace una semana, en una entrevista en la que había aceptado que “echaba de menos jugar al tenis después de todo lo que he pasado”.

La perspectiva de una participación en Roland Garros y Wimbledon parece factible en la medida en que Francia y el Reino Unido están suavizando las restricciones sanitarias, pero la vacuna sigue siendo necesaria para participar en el US Open en agosto. Queda mucho para entonces, pero en marzo hay previstos dos Masters 1000, la segunda categoría de torneos en el circuito masculino de tenis, Indian Wells (del 7 al 20 de marzo) y Miami (del 21 de marzo al 3 de abril).

Por lo pronto, en los cuartos de Dubai, el serbio se enfrentará al checo Jiri Vesely (123º), que sorprendió en segunda ronda al español Roberto Bautista (15º), por 6-2 y 6-4.

Bautista llegaba al torneo de Dubái tras conquistar el sábado pasado el torneo de Doha, su décimo título en el circuito ATP.

En la otra parte del cuadro, el ruso Andrey Rublev, número 7 del mundo y reciente campeón en Marsella, remontó en segunda ronda ante el surcoreano Kwon Soon-woo (60º) y venció 4-6, 6-0 y 6-3.

Rublev jugará en cuartos contra el estadounidense Mackenzie McDonald (61º), que dominó al serbio Filip Krajinovic (44º) por 6-4 y 7-6 (9/7).

Con información de AFP

