Alexander Zverev habló de su escandalosa descalificación del ATP de Acapulco: “Estoy decepcionado”

Zverev se disculpó tras su violenta reacción (Reuters)

Después de ser descalificado del torneo de Acapulco por haber golpeado en varias ocasiones la silla del juez del partido de dobles que acababa de perder, el alemán Alexander Zverev emitió un comunicado que publicó a través de sus redes sociales en el que explicó lo que sucedió.

“Es difícil expresar con palabras lo mucho que lamento mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi arrebato hacia él fue incorrecto e inaceptable, y sólo estoy decepcionado conmigo mismo”, explicó el actual número 3 del ránking de la ATP.

“No debería haber ocurrido y no hay excusa. También me gustaría pedir disculpas a mis seguidores, al torneo y al deporte que amo. Como saben, lo dejo todo en la cancha. Ayer dejé demasiado. Me voy a tomar los próximos días para reflexionar sobre mis acciones y cómo puedo asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Lamento haberlos defraudado”, concluyó el joven de 24 años sobre lo sucedido en el abierto mexicano.

El tenista germano, que acababa de perder junto al brasileño Marcelo Melo en la primera ronda del torneo de dobles ante el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara (6-2, 4-6 y 10-6), golpeó al menos tres veces la estructura donde se encontraba el juez de silla del encuentro y en una de ellas incluso casi impacta con uno de sus pies.

Posteriormente se sentó un instante y regresó para gritarle que había “destruido todo el maldito partido” y volvió a golpear la silla una vez más con su raqueta mientras el árbitro bajaba. Minutos antes, el tenista había recibido una amonestación por gritar e insultar en protesta por un golpe que fue dado por bueno y propició un punto de partido.

“Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco”, informó la organización en un comunicado.

En lo que respecta al torneo individual, a pesar de haber vencido al estadounidense Jenson Brooksby en la primera ronda, Zverev no podrá jugar la siguiente fase, en la cual se iba a ver las caras con su compatriota Peter Gojowczyk, quien terminó clasificado directamente para los cuartos de final.





En desarrollo...