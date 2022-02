JJ Macías agradeció la segunda oportunidad en Chivas: “No me arrepiento”

JJ Macías no se arrepiente de haber regresado a Chivas (Foto: Twitter/@jjmacias9)

José Juan Macías regresó al club Guadalajara para competir en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, después de su fugaz paso por el Getafe Fútbol Club, el delantero mexicano volvió al equipo que lo formó y que le dio su primera oportunidad de ir a Europa.

A pesar de que su fichaje no resultó exitoso y solo estuvo seis meses en el equipo español, no se arrepintió de aquella decisión y agradeció el recibimiento de Chivas. En conferencia de prensa, JJ Macías habló sobre su regreso al Rebaño, las enseñanzas que les dejó el haber migrado al viejo continente y lo que vendrá para su carrera.

Resaltó que haber elegido probar suerte en el Getafe le favoreció para crecer en algunos aspectos deportivos, por otra parte dejó en claro que su elección de vestir de nueva cuenta la camiseta rojiblanca la tomó sin arrepentimientos.

Macías regresó a Chivas para competir en el Clausura 2022 (Foto: Twitter/@Chivas)

“En las decisiones que busco, jamás busco arrepentirme, estoy seguro cuando estoy tomando una decisión y estoy muy agradecido con esa oportunidad que Chivas me brindó. Creo que me sirvió mucho y ahora estar de regreso acá estoy muy feliz y tampoco no me arrepiento porque fue mi decisión”, apuntó Macías.

Aunque circularon distintas versiones que ponían a Macías lejos de Chivas, el propio delantero de 22 años se encargó de confirmar que él optó por Chivas sobre otro equipo. Además recordó que su vivencia en la liga española lo orilló a experimentar situaciones tanto deportivas como personales.

“Maduré muchísimo en todos los sentidos, por situaciones que pasé y ahora sí que me siento muy feliz con este crecimiento en lo personal”.

Macías se comprometió con el equipo para dar lo mejor de sí (Foto: Instagram/michelgonzalez8)

La figura principal en su retorno al balompié mexicano se trató de Amaury Vergara, presidente del club Deportivo Guadalajara. Según relató José Juan es que el propio Amaury le brindó la opción de volver a la escuadra tapatía y convertirlo en un refuerzo más para el torneo Clausura 2022.

Macías se comprometió con él y le expresó la emoción que le generó el ser nuevamente un jugador del Chiverío.

“Con Amaury estoy muy agradecido por las oportunidades que me ha dado, el apoyo que me ha dado y la gran persona que es. Obviamente yo me comprometo en cualquier lugar que estoy, a dar lo mejor de mí. Esta vez no fue la excepción y se lo hice saber a él, al cuerpo técnico y a mis compañeros”, comentó.

Por otra parte, José Juan Macías encaró las críticas y dudas que tiene la afición por su regreso, ya que durante el torneo de 2020 y parte del 2021, los fanáticos del Rebaño criticaron el trabajo de Macías en la cancha ya que en algunos partidos no lograba hacer las anotaciones esperadas.

José Juan Macías agradeció la oportunidad de volver a Chivas a Amaury Vergara (Foto: Twitter/@Chivas)

Ahora en su retorno a la Liga MX, JJ apuntó que el principal mensaje que le quiere comunicar a los fanáticos de Chivas es que él trabajará por mejorar al equipo y demostrará su crecimiento individual que aportará al conjunto tapatío.

“A la afición, es un mensaje de confianza que crean en lo que estamos haciendo, está habiendo muchos cambios y en lo personal, que confíen que voy a seguir aportando y tratar de aportar lo mejor de mí”, explicó ante los medios de comunicación.

El debut de Macías en este Clausura 2022 ocurrió en el partido de León vs Chivas de la Jornada 6 del torneo, en el cual el equipo dirigido por Marcelo Michel Leaño perdió con un marcador de 2 - 1, con ello se colocaron en la posición nueve del torneo con siete puntos.

SEGUIR LEYENDO: