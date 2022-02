Histórico del América destrozó a Santiago Solari: “Hay que tener vergüenza”

Santiago Solari se encuentra en el momento más bajo de su gestión al frente del Club America (Fotos: REUTERS/Jorge Mendoza)

El 2022 comenzó como un auténtico martirio para Santiago Solari, ya que además de no obtener los resultados deseados al frente del América, la presión mediática no se detiene en contra de su persona.

Desde analistas hasta exjugadores, un gran número de opiniones han girado a su alrededor; sin embargo, pocas retumban tan fuerte como las de los futbolistas históricos de la institución. La última de ellas corrió a cargo de Juan Antonio Luna, el cuatro veces campeón de liga con las Águilas y que ya estuvo al mando del equipo durante un breve periodo como interino.

El Cabezón no se guardó nada y mediante una entrevista con ESPN Deportes criticó la gestión de Santiago Solari como entrenador del equipo, con especial énfasis en su incapacidad para obtener títulos y que ahora se ha acentuado con la gran cantidad de derrotas durante los últimos tres meses.

“Yo he sido entrenador mucho tiempo en niveles más bajos, como Liga de Ascenso, Segunda División, pero hay que tener vergüenza y en algún momento saber decir ‘No puedo, se acabó y no puedo con esto’, la verdad me da risa y vergüenza lo que está pasando con el Club América”

Juan Antonio Luna, quien sostiene el balón, fue pieza clave en el poderoso América de los 80 (Foto: Twitter/@rodrigoamc)

Además de catalogar como irrisoria la situación del cuadro azulcrema en lo que va del torneo Grita México 2022, se lanzó en contra del estratega argentino y mencionó que debería salir “con una bolsa de papel estraza en la cabeza” contra Pumas y en cualquier otro partido, ya que el lugar que ocupa en la tabla es vergonzoso.

Por si esto fuera poco, se atrevió a insinuar que con Solari se “vendieron espejitos” nuevamente en México, por lo que la única razón por la que no lo han despedido es por su condición de extranjero.

“Siempre nos han venido a vender espejitos y no va a ser la excepción ahora. Solari no puede escudarse en ese buen recuerdo del paso que tuvo América el año pasado porque tiene que firmar el campeonato y ahí no lo ha firmado”, sentenció el histórico jugador de las Águilas en su plática con César Caballero.

Desde que el América perdió la final de la Concacaf Liga de Campeones contra los Rayados de Monterrey, el cuadro azulcrema acumula seis derrotas, tres empates y solamente una victoria.

Desde la derrota contra Monterrey en la final de la Concachampions, Santiago Solari acumula seis derrotas, tres empates y una victoria (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

En este lapso, además de dejar escapar un título que los hubiera llevado al Mundial de Clubes, también fueron eliminados por Pumas en los cuartos de final del Grita México 2021, con un resultado doloroso 1-3 en el Estadio Azteca.

Precisamente el mismo rival podría sentenciar su futuro como entrenador de las Águilas, ya que de acuerdo con ESPN, en caso de perder nuevamente ante Pumas en la jornada 7 del Grita México 2022, podría ser despedido de la institución y abandonar el fútbol mexicano con las manos vacías.

“No creo que sea el partido del año para Pumas. Antes se podría decir que sí porque en el pasado el América era el equipo a vencer, pero ahora hay otros cuadros que tienen más potencia que América, tienen más y mejores jugadores de calidad, tienen nóminas superiores a la del América, ya no es el equipo a vencer”, afirmó quien el ex medocampista americanista sobre la relevancia de este partido.

América vs Pumas se disputará este sábado 26 de febrero a las 21:00 horas en Ciudad Universitaria, donde el cuadro azulcrema buscará salir de su mala racha y dejar atrás los cuatro puntos que suma de 18 posibles.

