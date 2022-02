“Soy hermoso natural”: Oribe Peralta envió indirecta a Héctor Herrera

El exfutbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara respondió la pregunta de uno de sus seguidores en Instagram de forma sarcástica, aunque recordó la cirugía a la que se sometió Héctor Herrera (Video: Instagram/@oribepm)

Aunque hizo oficial su retiro de las canchas en enero de 2022, Oribe Peralta sigue dando de qué hablar en el futbol profesional. El exseleccionado nacional se ha mantenido activo en redes sociales, donde ha privilegiado diversas dinámicas con sus seguidores. De hecho en una donde respondió algunas de las preguntas que le hizo la afición, el Hermoso respondió de manera sarcástica y realizó una declaración donde recordó la cirugía estética a la que se sometió Héctor Herrera.

Ante el aparente parecido físico con el mediocampista del Atlético de Madrid, uno de sus seguidores lo cuestionó con el texto “¿Acaso eres HH?” en el espacio que el exjugador de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara habilitó para que sus seguidores escribieran. Después de leer el fragmento, Peralta respondió “No, yo si soy hermoso natural”, e instantes después sonrió de forma amistosa.

Aunque en el comentario hizo alusión a uno de los motes que lo acompañaron en su carrera profesional, también puso en entredicho el aspecto físico que el originario de Rosarito, Baja California ha lucido en los años más recientes. Cabe mencionar que, en julio de 2018, HH se sometió a un par de procedimientos quirúrgicos en el rostro que lo dotaron de un aspecto totalmente diferente al que había lucido desde su debut profesional con los Tuzos del Pachuca.

"Me gustan los libros": la confesión de Oribe Peralta que le causó burlas en internet (Foto: Instagram/@oribepm)

Por medio de un texto publicado en sus redes sociales, el entonces jugador del FC Porto comunicó que había aprovechado su periodo vacacional para someterse a un tratamiento en el que se sometió a una rinoplastía funcional, así como a una otoplastia. Según informó ambos procesos tuvieron la finalidad de “respirar con mayor facilidad para mejorar mi rendimiento deportivo”.

La rinoplastía funcional tiene como objetivo remodelar la estructura de la nariz, es decir, los huesos nasales y del tabique, así como los cartílagos con la finalidad de lograr la mejor función del órgano. Mientras tanto, la otoplastia consiste en una cirugía estética cuya finalidad es cambiar la forma, posición y tamaño de las orejas. Este procedimiento también suele ser empleado para la corrección y el tratamiento de lesiones.

Un par de meses después de haberse recuperado del tratamiento, el seleccionado nacional concedió una entrevista a la edición mexicana de la Revista GQ. En el espacio habló de su radical cambio de imagen y consideró sentirse satisfecho con el resultado. Además, como respuesta a la ola de memes que generó su acción, desmintió haber sentido miedo por someterse a dicho procedimiento.

Héctor Herrera mostró un radical cambio de imagen tras disputar el Mundial de Rusia 2018 (Foto: Twitter)

“Creo que la imagen hoy en día es importantísima, pero también considero que muchas veces se le da relevancia de más porque, al final, lo esencial es lo que llevamos dentro y lo que eres como persona, más allá de la imagen que muestras (...) Me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con el resultado. No me siento ni mucho mejor ni peor con lo que hice. Creo que he tomado la decisión correcta”, declaró a la publicación.

Por otra parte, Oribe Peralta se ganó el mote del Hermoso después de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En un comercial grabado para una refresquera, Marco Fabián lo cuestionó sobre la ocupación que hubiera adoptado en caso de no haber sido futbolista. Como respuesta, el excampeón con las Águilas del América aseguró que “galán de telenovela”.

A pesar de haber marcado una época con la Selección Mexicana y diversos clubes del futbol mexicano, Oribe Peralta tuvo un discreto retiro después de haber roto su relación laboral con las Chivas. En tanto, Héctor Herrera continúa consolidando su carrera con el Atlético de Madrid, aunque en las temporadas más recientes Diego Pablo Simeone lo ha relegado a la banca.

