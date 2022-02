“No sabe enseñar”: Alexis Canelo tundió a La Volpe como entrenador

Ricardo La Volpe fue criticado por Alexis Canelo debido a su personalidad como entrenador (Foto: Fernando Carranza/cuartoscuro.com)

Ricardo Antonio La Volpe es uno de los directores técnicos con mayor renombre entre los equipos de la Liga MX. A lo largo de casi 30 años de trayectoria en el banquillo ha dirigido a nueve instituciones del país e, incluso, ha sido el seleccionador del combinado absoluto de México. Si bien su experiencia es basta, su polémica personalidad lo ha vuelto blanco de críticas de parte de jugadores a los que ha dirigido. Quien lanzó el dardo más reciente en su contra fue Pedro Alexis Canelo, delantero de Toluca que arremetió contra su pedagogía como timonel.

Durante su intervención en el programa Asado Deportivo, el goleador de los Diablos Rojos del Toluca fue cuestionado sobre su experiencia bajo el mando de Ignacio Ambriz. Para ello, tomó como referencia el periodo que vivió tanto con Hernán Cristante, como con Ricardo Antonio La Volpe, quien fue el menos favorecido por su crítica.

“Entre La Volpe y los otros dos que me nombraste hay un abismo. No me refiero al sentido que uno sepa más que otro, sino que La Volpe, y no voy a ser el primero que lo diga porque ya lo han dicho otros jugadores, peca mucho de su trato con jugador. El señor sabe mucho, más no sabe enseñar, no le sabe (hacer) llegar al jugador lo que él quiere para que lo sepa plasmar dentro de la cancha”, aseguró en el micrófono.

Alexis Canelo alcanzó su mejor versión como futbolista bajo el mando de Hernán Cristante (Foto: Alex Cruz/EFE)

La crítica realizada por el delantero argentino abonó al debate sobre la eficacia del entrenador. Si bien los títulos que figuran en su vitrina apenas contemplan un campeonato de liga con el Atlante, así como la Copa Oro de la Concacaf con la Selección Mexicana en el año 2003, La Volpe se ha consolidado como uno de los mejores impulsores de jugadores canteranos hacia el exterior de la Primera División Mexicana.

Otro de los rasgos de Ricardo Antonio reconocidos a nivel mundial es su peculiar forma de pensar la estrategia deportiva. Incluso, su método conocido como “Lavolpismo”, que promueve la estrategia en el terreno de juego para consolidar un esquema mayormente ofensivo, ha influenciado a diversos entrenadores como Josep Pep Gaurdiola, Ruben Omar Romano, Guillermo Barros Schelotto, Raúl Potro Gutiérrez, entre otros.

El Bigotón estuvo al frente del Toluca en un par de ocasiones. Aunque su primera etapa fue un rotundo éxito que condujo a los mexiquenses al campeonato del torneo de Apertura 2002, su regreso en marzo de 2019 estuvo muy lejos de ser brillante. En los 17 encuentros que dirigió al equipo únicamente pudo recolectar 16 puntos, cifra que lo alejó de toda posibilidad para acceder a la liguilla.

En su regreso a la Liga MX con Toluca, Ignacio Ambriz ha hilado tres victorias consecutivas después de su debut con una derrota (Foto: Javier Blasco/EFE)

Dos ciclos después de que La Volpe abandonó el banquillo de los choriceros Hernán Cristante volvió para vivir su segunda etapa como entrenador. Durante su gestión, el equipo logró llegar hasta los cuartos de final después de superar el repechaje. Incluso, en dicho torneo Alexis Canelo se consagró como campeón de goleo con 11 dianas. En sus declaraciones dejó ver el buen trabajo con el exarquero de los Diablos pues:

“La diferencia con Hernán (Cristante) es que es muy dócil, de mucho tacto con el jugador. Muy explícito, explica bien, uno sabe lo que él quiere, hace buenos grupos, es un tipo que sabe lo que quiere. Aprecio mucho a Hernán, hasta la fecha tengo contacto con él. Es una gran persona”, aseguró.

En la actualidad, Toluca ha logrado ganar tres partidos de forma consecutiva después de haber caído en su debut contra los Pumas de la Universidad Nacional. Alexis Canelo ha sido titular en los cuatro cotejos, pero solamente ha conseguido un gol. Sin embargo, y a pesar del corto periodo de Ignacio Ambriz al frente del torneo, el argentino confía en el nuevo proyecto. “Vamos a dar de qué hablar en la liga”, concluyó.

