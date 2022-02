Checo Pérez: por qué no se podrá ver su primera prueba del año con Red Bull

Checo Pérez disputará su segunda temporada de Fórmula 1 abordo de Red Bull Racing (Foto: REUTERS/Andres Stapff)

La temporada 2022 de Fórmula 1 está cada vez más cerca y los monoplazas se encuentran a punto de salir a la pista para realizar sus primeras pruebas, unas que han levantado mucha mayor expectación en el público debido a los cambios que recibieron los autos este año.

Los primeros días marcados por las escuderías son 23, 24 y 25 de febrero en el Circuito de Barcelona-Catalunya, donde se realizarán los primeros kilómetros de la pretemporada y donde Sergio Pérez podrá probar por primera vez el RB18 de Red Bull.

A pesar de que la Fórmula 1 marcó estas fechas para realizar la primera prueba del año, los fanáticos no podrán sintonizarla por ningún medio, no tendrán tiempos de las sesiones y no se comunicó que fueran abiertas al público.

El RB18 que presentó Red Bull de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1 (Foto: Red Bull Racing)

La razón fue explicada por la categoría y argumentaron que estos primeros tests no son oficiales, sino que fueron catalogados como “sesiones de prueba previa de bajo perfil”, por que los aficionados a Sergio Pérez desde México tendrán que esperar hasta el jueves 10 de marzo en Sakhir para ver al tapatío en acción.

Por otro lado, este fin de semana conformado por tres días en el Circuito Internacional de Bahréin, será el primero de 2022 que sea transmitido por televisión, con público en las gradas y tiempos disponibles a través del sitio oficial de Fórmula 1, tal como se ha acostumbrado en años anteriores.

De acuerdo con el sitio especializado Motorsport.com, la razón por la que los aficionados no podrán visualizar a los monoplazas en Barcelona en febrero se debe a una cuestión comercial con Bahréin, ya que “el objetivo de los dueños del circuito era quedarse con toda la atención mediática”, principalmente por la alta expectativa de ver los cambios radicales que sufrieron los monoplazas.

Lewis Hamilton y Max Verstappen intentará repetir el pulso que mantuvieron durante el 2021 entre Mercedes y Red Bull (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

¿Qué dice la Fórmula 1 respecto a las primeras pruebas de la temporada?

“La primera salida es una sesión de prueba previa de bajo perfil en la pista de Barcelona del 23 al 25 de febrero, lo que permitirá a los equipos probar sus coches completamente nuevos para 2022 por primera vez en el mismo lugar.

Sin embargo, como es tradicional en los eventos de pruebas previas de los equipos, las rondas en el Circuit de Barcelona-Catalunya no contarán con cobertura en directo al estilo de una carrera ni cronometraje en directo, pero incluirá contenido y los mejores tiempos de vuelta al final de cada día”.

Cabe señalar que en años anteriores sí era transmitida cualquier prueba de pretemporada, por lo que sorprendió el anuncio en el gremio de los seguidores de la categoría, esto a pesar de que dos semanas después sí realizará la cobertura correspondiente en Bahréin.

Max Verstappen y Sergio Pérez vivirán su segundo año como coequiperos de Red Bull Racing (Foto: REUTERS/Francisco Guasco)

Respecto al primer Gran Premio del año, este se encuentra marcado para el fin de semana del 18, 19 y 20 de marzo, también en el Circuito Internacional de Bahréin, por lo que los pilotos y sus equipos podrán permanecerán en la ciudad de Sakhir durante más de una semana para dar por inaugurada la temporada 2022 de Fórmula 1.

Por otro lado, la Fórmula 1 recientemente confirmó que las Carreras Sprint, o Carreras de Clasificación recibirán otra oportunidad en el 2022 con tres nuevas ediciones; sin embargo, habrán cambios en la puntuación y otorgarán unidades a los primeros 8 pilotos que crucen la meta.

La temporada concluirá hasta el 20 de noviembre en Abu Dhabi, luego de 23 carreras y con la adaptación a los nuevos monoplazas consumada.

