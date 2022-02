Qué desató la molestia del Perro Bermúdez por compartir derechos de transmisión con TV Azteca

El "Perro" Bermúdez se molestó por compartir transmisión con TV Azteca (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Cada que la Selección Mexicana tiene torneos de relevancia, gran parte de la afición sigue los partidos a través de la señal de televisión, por lo que las dos grandes televisoras de canal abierto (TUDN y TV Azteca) compiten por quedarse con la preferencia del público.

Ante ello, Enrique El Perro Bermúdez manifestó su descontento al hecho de compartir la cobertura del Tri con Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague, cronistas de Azteca Deportes.

En entrevista con Antonio de Valdés para su canal de YouTube, el experimentado narrador deportivo se sinceró sobre la competencia por el rating que existe actualmente entre ambas empresas y compartió su molestia por narrar los mismos partidos de la Selección Mexicana al igual que los de Ajusco.

TV Azteca ha perdido coberturas del Tri (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Para el Perro, estar narrando el mismo producto que Martinoli y García no tiene sentido para la competencia que llegó a existir anteriormente entre ambos canales.

Cabe recordar que recientemente TUDN adquirió los derechos de los próximos partidos de México en el Octagonal de Concacaf y los que jugará en la Copa Mundial de Qatar 2022, los cuales también serán compartidos con TV Azteca.

Dicha transacción incomodó al Perro Bermúdez ya que no vio lógica en la forma en la que competirán pues reconoció que cada televisora ya cuenta con su público, por lo que ofrecer el mismo partido en el mismo horario televisivo, no generaría beneficios para la competencia por el rating.

El Perro Bermúdez no vio lógica en la forma en la que competirán pues reconoció que cada televisora ya cuenta con su público (Foto: Facebook de Enrique Bermúdez)

A pesar de que es uno de los cronistas de mayor peso en TUDN manifestó su inconformidad a las decisiones que ha tomado su empresa.

“No estoy de acuerdo, no estoy para nada de acuerdo en eso de que Televisa les dé a la Selección”

Reconoció que actualmente hay intereses comerciales de por medio, pero resaltó la manera en la que se trabajó años atrás y las condiciones que había para hablar de competencia en la televisión deportiva.

Antes los canales de televisión pública tenían las exclusivas de los diferentes clubes de la Liga MX, pero con el ingreso de los canales privados y los intereses de los clubes, distintas coberturas se comparten. Ahora en cuestión de la Selección Mexicana, el Canal 5 y Azteca 7 son los principales que cubren al Tri.

Enrique Bermúdez rechazó enemistad con Martinoli (Fotos: Instagram @enriquebermudez_ / @cmartinolimx)

“En aquel tiempo la competencia era esa, ellos tenían su equipo, nosotros el nuestro y ahí viene el pique. Ahora tienes el mismo producto, entonces ¿en dónde está la competencia? ellos tienen su público y nosotros el nuestro”, explicó.

Cuando José Ramón Fernández era el director de la sección deportiva en TV Azteca se creó un ambiente de competencia entre Televisa Deportes y Azteca Deportes pues eran dos líneas editoriales distintas. Incluso los colaboradores de Ajusco tenían “prohibido” relacionarse con la competencia.

Pero desde la salida de Joserra de la empresa y los distintos cambios que ambos canales sufrieron, la forma de competir también se modificó. En relación a la cobertura del equipo azteca, TUDN se ha visto favorecida en las negociaciones pues ya tuvo un partido en exclusiva (Jamaica vs México) en el que negó los derechos a TV Azteca.

Cuando José Ramón Fernández era el director de la sección deportiva en TV Azteca se creó un ambiente de competencia entre Televisa Deportes y Azteca Deportes (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

A pesar de que el público ya tiene a sus narradores “favoritos” y sabe de la competencia entre ambos, el Perro rechazó cualquier tipo de “enemistad” entre los colaboradores de TV Azteca o de otras empresas.

“Con Faitelson me llevo bien, con Martinoli me llevo muy bien, es un gran tipo, con Luis García me he llevado siempre muy bien. Yo creo que es un equipo sensacional el de ellos, tienen su estilo, nosotros el nuestro y la competencia es muy sana”, apuntó.

Al término de cada partido del Tri ambas televisoras comparten sus ratings para reforzar la competencia. Sin embargo cada uno implementa diferentes estrategias para atraer la atención del público.

SEGUIR LEYENDO: