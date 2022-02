Javier Mascherano habló por primera vez como técnico de la Selección Sub 20: cuál será su propuesta

Javier Mascherano trabajó con los jugadores del fútbol local. Foto: AFA

Desde que la AFA asignó a Javier Mascherano como entrenador del seleccionado Sub 20, el Jefecito se puso a trabajar de inmediato para conformar la primera nómina. Es que en el el inicio formal de la era del ex capitán de la Albiceleste en su nuevo desafío el ex volante se reunió con los primeros convocados pensando en las competencias de 2023 (el Sudamericano y, de clasificarse, el Mundial de la categoría).

Son días de mucha intensidad para el ex Barcelona. Jornadas extensas en el predio que la AFA tiene en Ezeiza para comenzar a darle forma a su ambicioso proyecto. “No encuentro un lugar mejor para poder iniciar mi carrera como entrenador que una selección juvenil de Argentina. Esta nueva etapa la tomo con mucha responsabilidad e ilusión por el lugar en el que me toca estar”, expresó el flamante estratega en diálogo con la página oficial de la entidad de la calle Viamonte.

El ex capitán del representativo nacional buscará transmitir una idea a sus dirigidos: “Afirmar un modelo de juego y a partir de ahí potenciar a estos chicos para que el día de mañana puedan tener un largo recorrido en el seleccionado argentino. El espíritu de la selección juvenil, más allá de competir, es tratar de generar jugadores para la mayor”.

Javier Mascherano intentará que el equipo sea “protagonista” en cada competencia que le toque con “juego asociado para jugar en el campo rival”. El ex jugador surgido de River indicó además que la división Sub-20 es “muy linda” para dirigir porque se trata de una “etapa formativa” de los futbolistas. “Hay muchos jugadores que ya empiezan a jugar y a saborear el fútbol profesional. Vamos a trabajar en esa transición de estos chicos que están dejando el amateurismo para transformarse en futbolistas profesionales”, apuntó el ex volante de Liverpool.

“Queremos afianzar una idea, un modelo. Debemos tener en claro qué queremos hacer y, a partir de ahí, empezar a competir de la manera en la que siempre lo hicieron las selecciones juveniles argentinas, tal como lo marca su larga tradición”, continuó el DT. Y en su discurso insistió: “Nuestra propuesta es ser protagonistas. Sabemos que Argentina, sobre todo en selecciones juveniles, siempre ha sido protagonista y trataremos de ser fieles a eso”.

El seleccionado argentino Sub-20 se entrenó hoy en el predio de la AFA y completó el segundo día de trabajo. La principal figura que se destaca en la convocatoria es la de Valentín Barco, la promesa que tiene Boca para el futuro cercano. Pero además, hubo un par de sorpresas como el arquero de Comunicaciones, Julián Kadijevich, y Lucas Román, de Ferro. Lo llamativo es que ambos se destacan en equipos del ascenso del fútbol doméstico. Naturalmente, la nómina corresponde a todos los intérpretes que se desempeñan en el país, ya que los futbolistas que se encuentran en clubes del exterior, como el caso de Luka Romero, se sumarán en marzo.

Ante el freno que sufrió en Sudamérica el trabajo con los combinados juveniles por la pandemia de coronavirus, Mascherano y la AFA gestionaron una serie de amistosos a lo largo de 2022 para ir probando a las promesas e ir dándole forma al plantel. Así, según pudo averiguar Infobae, ya hay acuerdo para que Argentina se enfrente con Inglaterra, México, Estados Unidos, Australia, España y Uruguay, entre otros adversarios. En la mayoría de los casos, la intención es que dichos cotejos se celebren en nuestro país, y si es en estadios y con público, mejor. Claro, esto dependerá de la situación epidemiológica por el COVID-19. La otra opción: que se disputen directamente en el predio de Ezeiza.

SEGUIR LEYENDO