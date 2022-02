Tensión en los Lakers: la escena de Westbrook con LeBron que puso sobre la mesa los problemas del equipo

Los Angeles Lakers sufrieron una dura derrota ante Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers no encuentran el rumbo esta temporada y anoche sufrieron un nuevo golpe al caer por 131 a 116 con los Milwaukee Bucks, los actuales campeones de la NBA. Como si fuese poco, el accionar y las declaraciones de Russell Wstbrook destaparon las internas que actualmente reinan en el conjunto californiano.

El base, que al igual que en el juego contra los New York Knicks no tuvo acción en los minutos finales, se acercó a LeBron James y Anthony Davis para consolarlos cuando restaban pocos instantes para que se decretarse la derrota contra los de Giannis Antetokounmpo y compañía. Luego, en conferencia de prensa, al ser consultado por su gesto con las otras dos figuras del equipo, apuntó contra el entrenador Frank Vogel.

“Quería darles ánimo, decirles que siguieran jugando, que fue una mala noche. Y les dije que ojalá pudiera ayudarles. Desafortunadamente no estuve allí para poder hacerlo. Y eso es para lo que vine, para ayudarles. No he podido hacerlo, pero no depende de mí”, inició su relato el ex Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y Washington Wizards.





Luego profundizó sobre las decisiones del coach: “Nunca sabemos cuándo vas a entrar y cuándo vas a salir. Nunca sabes cuándo vas a jugar, nunca sabés un montón de cosas. Estoy hablando por mí, pero es difícil encontrar un ritmo y consistencia de lo que podemos hacer como equipo, pero esas decisiones son de él y de su equipo, y hay que vivir con eso”. Y luego, añadió: “Fran no ha sido claro sobre cuándo voy a jugar, pero no necesita serlo. Él toma las decisiones y es libre de hacerlo. Mi trabajo como profesional es venir a trabajar, ser positivo, agachar la cabeza y dar lo mejor de mí a mis compañeros”.

Russ, por si quedaba alguna duda, dejó en claro su malestar por no disputar los minutos finales de los partidos: “Ojalá pudiera hacerlo. Trabajo mucho y me he ganado el derecho a estar en los quintetos finales. Los números lo dicen. No tengo que explicarlo”.

No obstante, el base, que aportó 10 puntos (3 de 11 en tiros de campo), 5 asistencias y 10 rebotes en 26 minutos, es uno de los principales apuntados por el irregular presente de los Lakers y fue abucheado por los fanáticos. “Es una señal de respeto. El baloncesto es una parte corta de la vida. La disfruto, me divierto y quiero competir al más alto nivel, pero no es el fin de todo. Lo que venga, aliento, abucheos, realmente no me importa”, manifestó.

Russell Westbrook, criticó al entrenador por no utilizarlo en los momentos finales ante Milwaukee Bucks (Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

LeBron James, que firmó una planilla con 27 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes, fue consultado sobre esta polémica. “Últimamente, Russ cree que no ha contado con las oportunidades que merece, o con las que ha tenido no nos ha podido ayudar tanto como él querría. Nosotros no hemos hecho un buen trabajo a la hora de ayudarle a él”, comentó The King.

Pese a que en las últimas horas ESPN afirmó que dentro del vestuario consideran que esta situación no se revertirá a menos que haya un importante cambio dentro del roster (mañana cierra el plazo de traspasos), Anthony Davis se mostró optimista de cara al final de la temporada. “No nos hemos dado por vencidos, podemos darle la vuelta a la tortilla. Necesitaremos el compromiso de todo el mundo y mucho trabajo. Tenemos que comprar la idea de que tenemos posibilidades y darle la vuelta a esto antes de que las cosas se pongan feas”.

Los Lakers, con un registro de 26 victorias y 29 derrotas actualmente se encuentra en la novena colocación de la Conferencia Oeste, por lo que se encuentra en zona de Play-In.

Los Milwaukee Bucks, en cambio, avanzan a paso triunfal en la apretada Conferencia Este. Los de Mike Budenholzer acumulan cuatro triunfos en fila, lo que les permite ostentar un 35-21 y figurar en el segundo lugar, sólo por detrás de los Miami Heat. Giannis Antetokounmpo fue imparable y culminó el juego como el máximo anotador, con 44 unidades (además aportó 8 asistencias y 14 rebotes). Lo secundaron Khris Middleton (21) y Bobby Portis (23).

