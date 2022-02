“Le gusta causar polémica”: Julio César Chávez negó conflictos con “Junior”

Chávez González ignoró las acusaciones de su hijo y se limitó a decir que a Junior “le gusta causar polémica” (Foto: Instagram/@jcchavez115)

Dentro del boxeo mexicano, Julio César Chávez sigue siendo una de las grandes figuras del deporte, en consecuencia continúa generando temas de interés para todo su público. Recientemente su hijo Julio César Chávez Junior ha protagonizado diferentes escándalos al acusar conflictos personales que involucran a su padre.

A través de redes sociales, Julito llegó a acusar al gran campeón mexicano de violencia familiar sucedida cuando él era niño, además le recordó el problema con las adicciones que enfrentó Chávez González durante su época como boxeador profesional.

El César del boxeo encaró el tema y ante diferentes medios de comunicación compartió su opinión al respecto. En su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, Chávez González ignoró las acusaciones de su hijo y se limitó a decir que a Junior “le gusta causar polémica”. Incluso apuntó que su propio hijo le llama para decirle sobre los video que subirá Instagram.

Julito llegó a acusar al gran campeón mexicano de violencia familiar cuando él era niño (Foto: Cuartoscuro)

“A él le gusta causar polémica, ¿me entiendes? le gusta causar polémica. Al rato me habla y me dice: ‘Apá, dije esto y dije el otro’ y ya”

Ante la insistencia de los medios por saber cómo se encuentra la relación con sus hijos, el ex púgil argumentó que no tiene ningún tipo de problema personal y en relación a las constantes publicaciones de Julio César Jr. las calificó como “disparates”.

Julio César dejó en claro que no le agrada la manera en la que Junior se maneja en redes sociales, pero Chávez explicó que únicamente se limita a respetar la personalidad de su hijo mayor.

El hijo del gran campeón mexicano documentó que fue detenido por policías en Sinaloa (Video: Twitter/@realidadenlared)

“Yo estoy bien con mis hijos, gracias a Dios; ando cenando con ellos, comiendo con ellos. A veces Julio dice cada disparate, pero yo respeto lo que él dice, aunque a veces no estoy de acuerdo con lo que dice”, apuntó.

Desde que Chávez Carrasco volvió a la esfera pública se ha encargado de compartir todo tipo de contenido en redes sociales, desde videos de cómo entrena hasta conversaciones con sus fans en los que ha revelado los “roces” con su familia, en especial contra su padre.

Uno de los usos habituales que hace Chávez Jr. de su perfil de Instagram consiste en realizar lives mientras realiza distintas actividades cotidianas. En una ocasión trascendió que Julio supuestamente había sido arrestado en Sinaloa por portar armas de fuego. Todo se dio a conocer por una transmisión en vivo en redes sociales del propio boxeador.

Uno de los usos habituales que hace Chávez Jr. de su perfil de Instagram consiste en realizar lives mientras realiza distintas actividades cotidianas (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

De inmediato la reacción de sus fanáticos viralizaron el evento que involucró al hijo de la leyenda del boxeo. En la misma entrevista que otorgó Julio César Chávez a distintos medios en el Aeropuerto contó su versión de los hechos y lo que verdaderamente pasó. Compartió que todo fue un mal entendido y volvió a señalas que a Julio le gusta causar polémica.

“Traía carro blindado, están los soldados, andan todos, entonces nomás’ lo pararon para revisión. A él le gusta causar polémica, pero mi hijo es noble, mi hijo es bueno. Yo quiero mucho a Julio y a Omar”, puntualizó.

No es la primera vez que el comentarista de box sale a aclarar cómo es la relación con sus hijos (Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro.com)

Por último, en relación a las adversidades que han enfrentado Julio y Omar por problemas de adicciones, el gran campeón mexicano no dudó en externar su labor como padre y no se avergonzó al afirmar que ayudará a sus hijos en cualquier momento, en especial cuando estén “mal”, mientras eso pase no se involucrará en su vida personal.

“Yo voy a internar a mis hijos cuando anden mal, cuando anden bien los dejo hacer lo que quieren”

No es la primera vez que el comentarista de box sale a aclarar cómo es la relación con sus hijos.

