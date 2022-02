Manuel Negrete criticó a Tata Martino y dijo quién podría sustituirlo

Luis Ángel Estrada Sánchez, alcalde de Coyoacán (FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO)

Las críticas por el bajo rendimiento que han demostrado continúan inundando a los personajes relacionados con la Selección Mexicana. El más nombrado por expertos ha sido el entrenador Gerardo Martino a quien, a pesar de su amplia experiencia como entrenador, un sector de la afición ha solicitado su relevo del cargo. Entre los inconformes también se encontró Manuel Negrete, exfutbolista que incluso se atrevió a decir el nombre de quien puede sustituirlo.

Durante una breve comparecencia ante los medios de comunicación, el histórico canterano de los Pumas de la Universidad Nacional aceptó que el rendimiento del combinado Tricolor no es el más adecuado para la instancia a la que pretenden acceder. Al ser cuestionado por los nombres que podrían enderezar el camino de la selección, declaró a los medios de comunicación que:

“Hay técnicos capaces. Se habla de Almeyda, por ejemplo, que ha trabajado en México. Se habla de otros entrenadores mexicanos, que puede ser Herrera, puede ser el mismo Jimmy Lozano, que no estaría mal, porque a pesar de que puedan decir que le falta experiencia, es un técnico joven que tiene capacidad. Es un técnico que está y la federación le tiene confianza. No sé si lo tendría que cambiar pero el equipo mexicano no está funcionando”.

Gerardo Martino atraviesa uno de los peores momentos en su ciclo con la Selección Mexicana (Foto: Edgard Garrido/REUTERS)

Matías Almeyda, el primer personaje citado, cuenta con amplio conocimiento de los jugadores mexicanos. En su paso por la Liga MX conquistó trofeos con las Chivas. Incluso, en su traslado al San José Earthquakes de la MLS continuó nutriendo su proyecto deportivo con jugadores nacidos en el territorio nacional. Su carrera comenzó en 2011 con el River Plate, equipo al que dirigió un día después de su retiro como jugador y al que llevó al ascenso en la misma temporada.

Miguel Piojo Herrera es otro de los personajes que han sido relacionados con el Tricolor. El polémico entrenador ya tuvo la oportunidad de dirigir al combinado nacional, pues en 2014 logró la agónica clasificación al Mundial de Brasil 2014. En 20 años de carrera en el banquillo, ha estado al frente de siete equipos mexicanos, por lo que también goza de amplio conocimiento del sector.

El preferido de Negrete fue Jaime Lozano. Su trayectoria apenas abarca cinco años. No obstante, y aunque solamente ha dirigido a los Gallos Blancos de Querétaro, fue el responsable de llevar a la Selección Mexicana Sub-23 a los Juegos Olímpicos de Tokio y ganar la presea de bronce contra Japón. Su trabajo con las inferiores del Tricolor, así como su cercanía a Martino, lo ubican como uno de los principales sustitutos en caso de la salida del argentino.

Información en desarrollo*