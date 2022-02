Gugnali dio detalles desconocidos del “peor día” de Sabella antes del Mundial 2014 y le dejó una advertencia a Scaloni

Claudio Gugnali recordó el día que desafectaron del Mundial 2014 a Banega, Sosa y Otamendi (Foto: Getty)

Fueron las últimas horas de mayo y las primeras de junio. El Mundial, que sería histórico, se asomaba por la esquina fronteriza de Brasil. Alejandro Sabella antes de viajar a la Copa del Mundo del 2014 debía realizar el corte de la lista. Dejar afuera a tres jugadores para oficializar la plantilla de 23. Allí vivió su peor día. Juntó a los 26 en el gimnasio de Ezeiza y comunicó ante todos que Éver Banega, Nicolás Otamendi y José Sosa se quedarían afuera de la competencia.

“Es lo mas triste que me tocó convivir mas allá de haber perdido la final del mundo. Me dolió más que la final tener que tomar la decisión. El último día eran 26 y tener que comunicarle a tres que tenían la ilusión de viajar, que seguramente le habrán dicho a su familia que viajen a verlos... Fueron Otamendi, José Sosa y Éver Banega”, recordó en TyC Sports Claudio Gugnali, histórica mano derecha de Pachorra Sabella.

“Me emociona porque me acuerdo de ese momento. Alejandro fiel a su estilo... A Alejandro en la Selección Bilardo lo deja afuera el ultimo día de México. Cuando lo hicimos como correspondía, a puertas cerradas en el gimnasio del predio, los jugadores y el cuerpo técnico, Alejandro dijo: ‘Bueno, es el peor día para mí. Tengo que comunicar algo que a mí me pasó. Sé lo que duele. Pero bueno, los que no van a viajar mañana a Cidade do Galo son estos tres...”, revivió el hombre que fue uno de los pilares de ese cuerpo técnico junto con Julián Camino.

“Un silencio que es incomparable. Ni siquiera cuando vinimos de perder la final, que también había un silencio en el vestuario y muchos lloraban... Comparable con eso o peor. Los jugadores parece que quedan ahí huérfanos, los tres que le cortaste la cabeza cruelmente, quedan ahí. Nosotros nos fuimos que parecíamos que éramos de otra especie. Es durísimo y más para los que fuimos futbolistas”, reconoció.

Julian Camino, Alejandro Sabella y Claudio Gugnali fueron las piezas claves de aquel cuerpo técnico de la selección argentina (Foto: NA)

En aquella ocasión, la baja de Banega fue la gran sorpresa de una lista que inicialmente fue de 30 apellidos pero que rápidamente se redujo a 26 tras desafectar a Gabriel Mercado, Lisandro López, Fabián Rinaudo y Franco Di Santo. Otamendi había perdido el mano a mano con Martín Demichelis y Sosa batallaba por un sitio con Ricky Álvarez.

Gugnali afirmó que Lionel Scaloni indudablemente atravesará un proceso doloroso similar: “Escuchaba las declaraciones y sí, me parece que se le va a hacer difícil porque tiene una muy buena competencia y a veces es difícil ser justo. Tenés dos parecidos y tenés que elegir a uno. Es lo difícil que se le viene...”.

El ex ayudante de campo en el Mundial 2014 hacía referencia a las frases del actual DT tras el triunfo sobre Colombia: “Nadie tiene el puesto asegurado, salvo uno, como siempre dije. El abanico de posibilidades es muy grande y lógicamente estamos abiertos a los jugadores que puedan incorporarse, pero creo que la base, incluso más de la base está y va a haber alguno que se va a tener que quedar afuera como ha pasado en diferentes convocatorias”.

“Es terrible el momento de comunicar. Es el único momento que vos te sentís en otro plano con el jugador, porque creo que los entrenadores tenemos que estar en el mismo plano mas allá que te hiciste el respeto. Hay un límite que nos separa. Pero creo que todos somos seres humanos”, reflexionó Gugnali.

