Dibu Martínez volvió a amargar a Colombia: la tapada clave en el triunfo de Argentina y el dardo al delantero que intentó amedrentarlo

El arquero argentino le tapó un mano a mano al colombiano, que lo pisó y provocó su enojo

“Mirá que te como, hermano”. La frase quedó grabada como una oda a la erosión psicológica. Y entronizó a Dibu Martínez como ídolo de los hinchas de la selección argentina. La soltó en la recordada definición por penales ante Colombia en la semifinal de la Copa América que la Albiceleste ganó en Brasil. El golero atajó tres remates y llevó al equipo al último partido.

Pues bien, el arquero del Aston Villa volvió a amargar a los colombianos. Esta vez, con una atajada clave, en la victoria del combinado dirigido por Lionel Scaloni por 1 a 0, en la fecha 16 de las Eliminatorias sudamericanas. Su víctima fue Mauricio Borja, el delantero que había osado desafiarlo en la previa del cotejo disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Fue a los 45 minutos del primer tiempo, cuando el ex Olimpo de Bahía Blanca le ganó la posición a Marcos Acuña y quedó cara a cara con el guardameta, que lo atoró con gran reacción y tapó su definición. En el afán de ir al rebote, el punta le pisó la mano al campeón continental, que no se quedó callado. “Este hijo de puta me pisó el dedo. Ojo, eh, me pisaste”, le gritó, gesticulando.

En la previa de la doble fecha de Eliminatorias, el atacante que sonó para reforzar a Boca Juniors había sido lapidario con el arquero. “Hay que ganarle a Perú, y después pensar en el Dibu. Mucha gente me ha mandado videos y es algo muy bonito. Los únicos que hacen mi celebración son mis hijos, hacen gol y celebran así. Ni va a haber tiempo para hablar con él después de que le marque goles”, declaró entonces. Colombia no sólo no le ganó a los incaicos, sino que además Borja tampoco pudo batir a Martínez, quien además del insulto y la advertencia, le dedicó una sonrisa.

En los últimos días, Nacho González, ex portero de la Selección, criticó a Dibu por sus métodos histriónicos. “Se está excediendo un poco. Se lo está comiendo el personaje de a poquito. Ojalá volvamos al del comienzo. Hasta los penales (contra Colombia) estuvo bien, hasta ahí me gustaba el chamuyo, pero hablo de todo lo que vino después. Está un poco de más la actuación”, señaló. Sin embargo, el minuto a minuto marca que es parte de la personalidad del guardavalla. Y mal no le va.

Tras el encuentro, los jugadores le ofrendaron al público de Córdoba el trofeo de la Copa América. Y Dibu fue el más expresivo, incluso saltó y dio la vuelta con el cetro mientras era ovacionado. “Me fui de muy chico acá, no logré debutar en Independiente, fue una espina, y jugar en mi país era algo que le faltaba a mi carrera. La gente nos alentó en todo momento, fue mi primera vez en Córdoba, fue hermoso”, subrayó. “Voy a poner el cuerpo por la Selección”, agregó.

“El equipo no estaba completo, pero hoy demostramos que no somos solo un 11, los chicos que debutaron, todos dejamos todo por la camiseta. Hubo muchas bajas y no se notó. Es un grupo, un equipo, somos amigos, eso es difícil de lograr y estoy orgulloso de vestir la camiseta argentina”, concluyó.

