El sexo antes de los partidos y la trampa que practicaba como jugador: el Cholo Simeone reveló varios de sus secretos

Diego Cholo Simeone habló durante una entrevista con la televisión española

Diego Pablo Simeone se convirtió en tendencia mundial desde el lanzamiento de su documental. El Cholo se mostró al descubierto en una serie que revela cuestiones íntimas de su vida privada y carrera profesional. En las últimas horas también concedió una entrevista al medio español El Hormiguero, donde se refirió a este tipo de tópicos. Desde el sexo antes de los partidos hasta la trampa que practicaba cuando era jugador en medio de los encuentros.

El entrenador del Atlético Madrid rompió un mito del fútbol: tener relaciones antes de los cotejos es contraproducente para el jugador. “Hacer el amor antes del partido te beneficia en todo, seguro. Después sí es peor, estás cansado, viene todo el partido encima. Antes sí”. A diferencia de lo que recomendaba otro emblemático técnico argentino como Carlos Salvador Bilardo, que aseguraba que no era conveniente tener sexo previo a jugar -y en caso de concretarlo, hacerlo en una posición pasiva que no requiriera esfuerzos físicos-, el Cholo se diferenció con un tema íntimo.

Por otra parte, el ex mediocampista del seleccionado argentino admitió cuál era el foul técnico que cometía en sus tiempos como futbolista: “¿Aprenderme los nombres de los rivales para pedirles la pelota? ¡Es buenísima! Hay veces que pasaba. Me acordaba sobre todo de los laterales. Cuando vas de contragolpe por la banda estás cegado, vas para adelante como un caballo. Algunos miran, los que más saben, pero otros que tienen dificultades, no. Se podía llamar Pedro, Diego, Pablo y el flaco me la daba, ¿viste? Ja ja. Y cómo lo va a escuchar el árbitro con 30 mil personas en la cancha. Pasó mil veces”.

Simeone aportó su óptica para un término que se popularizó en los últimos años: el cholismo. “No lo identifico como una religión, se generó en base a la ayuda de un grandísimo club gestionado de la mejor manera en estos diez años y en un recorrido de un montón de chicos que nos ayudaron a crecer en el inicio y sostenerlo en el presente para poder transmitir una idea. Un sentimiento, más que una idea”, argumentó. Y añadió: “A partir del sentimiento, fuimos conociendo al club, conociendo a la gente y, sobre todo, valorando lo que me podían dar mis futbolistas para sacar lo mejor de cada uno”.

El Cholo Simeone habló sin tapujos (EFE/J.J. Guillén)

¿Cómo hace Simeone para disimular su malestar frente a una derrota en el ámbito cotidiano? “Cuando pierdo y llego a casa, trato de hacer sentir que no duele nada. Decir que está todo genial, ‘¿cómo están ustedes?’. Pero si por dentro uno no sabe identificar y sufrir la derrota, no puede disfrutar nunca de la mejor manera la victoria, porque son las dos cosas en común. Si sabés festejar, tenés que saber sufrir. No da igual perder o empatar, no da igual. No es igual que ganar. Tiene que haber una diferencia, un espacio. Lo voy teniendo más para dentro”, mencionó.

Y puntualizó: “Hablo mucho con la cara. Cuando empiezo a hablar se me nota bajo, en mi tiempo de recuperarme y renovarme. Porque al otro día hay que levantarse y estar bien con los chicos, bajando informaciones positivas y tratando de transmitirles que todo sigue”.

Finalmente, también hizo hincapié en la mesa chica que frecuenta: “Sucede en todas las familias y grupos de amistades, porque amigos podemos tener un montón, pero siempre te reunís con 3 ó 4 de los íntimos íntimos y ahí se dicen las verdades”. Confesó: “Nos juntamos en el documental e intentamos liberarnos un poco para tener la posibilidad de reclamo de cada hijo para con el padre y se ve lo que me reclaman ellos en el documental y lo que siento de cada uno de ellos. Está muy lindo, es muy natural y emocional porque los chicos se entregaron. Somos así, cuando te entregás, las cosas normalmente salen bien. En la mesa no vale enojarse, para eso está. Tenemos que hablar claramente y, si te enojás, perdés. Está claro”.

SIMEONE Y LA VIGILANCIA DE SUS FUTBOLISTAS

· “Ellos están en una etapa de juventud y obviamente todo se puede hacer en su debido momento. Cuando se elige bien el momento para hacer las cosas, me parece bien. Ellos lo saben y se manejan bien. ¿Que los brasileros se deprimen si no salen de noche? Eso también es verdad”.

· “¿Si para celebrar un título prefiero irme de juerga con los jugadores o no ver lo que hacen? Prefiero no ver lo que hacen. Intento manejar muchísimo ese espacio de respeto de los lugares. Seguro que tendrán un grupo de chat donde yo no estoy y las cosas que dirán... Ni quisiera verlo. ¿Para qué verlo? Si no suma nada.

