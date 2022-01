Cholo Simeone, íntimo: cómo nació su frase más célebre, los técnicos que lo marcaron y su cuenta pendiente

Diego Simeone tendrá su propia serie documental (Reuters)

El 26 de enero estará disponible en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, la serie documental que tendrá a Diego Pablo Simeone como protagonista. El técnico del Atlético de Madrid dialogó este lunes con algunos periodistas a horas del estreno e hizo un balance sobre su carrera, sobre todo en su etapa como entrenador.

“Se muestra lo que la gente no ve”, anticipó con respecto a la serie que, según confesó, aún no vio por completo, sino que tuvo acceso a unos fragmentos que lo entusiasmaron, sobre todo porque hay declaraciones de ex compañeros suyos que lo llenaron de orgullo e imágenes de momentos que lo marcaron: “Fui encontrando emociones. Me gustó la charla con mi viejo frente a la puerta de mi casa, algo muy nuestro. También cuando nos acercábamos a la pelea por La Liga y lo que hablábamos, estábamos convencidos de estar en el camino”.

El Cholo fue consultado sobre el origen de su frase “el esfuerzo no se negocia”, que se ha vuelto un emblema de su estilo de juego: “Estábamos en Argentina, compitiendo con Boca por salir campeones y hablamos de aquello. A partir de ahí quedó instalado para siempre con nosotros. No sólo en fútbol, sino en la vida misma, que al final es más importante”. En este sentido, fue claro al ser puesto en una encrucijada entre el trabajo o el talento: “Talento sin trabajo queda en un espacio importante de un jugador o de lo que sea, pero el trabajo está por delante. Lo demás queda en algo simple si no”.

Con respecto a su etapa como futbolista, el ex entrenador del Catania aseguró que no extraña ese momento de su vida, aunque reconoció que el cambio brusco que significó el retiro y al día siguiente asumir al frente de Racing Club, en una situación complicada del equipo que luchaba por no perder la categoría, no fue sencilla: “Estaba en la ducha y me costó bañarme, entrar el auto y pensar ‘mañana tengo que preparar el partido como entrenador’”. En ese contexto, reconoció que le quedó una deuda pendiente: “No tuve ni partido de despedida, me habría gustado. Con mis compañeros tuve relación de respeto siempre”.

Simeone utilizó la camiseta número 10 en las Copas América de 1991 y 1993 (Getty)

Simeone, quien forjó una gran carrera en el fútbol europeo en clubes como Inter de Milan, Sevilla y Atlético de Madrid, también brilló en la selección argentina, en donde fue dirigido por varios técnicos que lo marcaron para siempre: “El primero fue Bilardo, fue mi primer técnico y fui una esponja. Todo lo que me transmitía intenté asimilarlo. Luego a Luis (Aragonés), ya más grande, y me dio fortaleza y seguridad que transmitía. Ni que hablar del Coco Basile, tenía un don, nos hablaba, nos decía que había que tirarse a la pileta y tú te tirabas, no mirabas si había agua. No todos lo saben hacer. Y (Marcelo) Bielsa me agarró más grande aún y nos enseñó a todos a ser mejores entrenadores. Está el entrenador de campo, el de entrenamiento y él te desarrollaba lo que iba a pasar. Me quedaron muchas cosas de él”.

Tanto en su etapa como futbolista como en la de técnico, el argentino siempre se caracterizó por un estilo de juego aguerrido y en su discurso siempre ha puesto la victoria por encima de cualquier forma de juego. Sin embargo, como todo deportista, también ha tenido que soportar derrotas: “Para disfrutar una victoria hay que saber digerir las derrotas. No dan igual, se sufre, se trabaja, se busca mejorar, pero se sufre, porque así aprendes a disfrutar la victoria. Hay situaciones que me duelen y me encuentra así la familia”.

Por último, también le dedicó un espacio en la charla al Atlético de Madrid, en donde lleva más de 10 años al frente del primer equipo y se ha convertido en un ídolo. “Son muchos años, tres como jugador, luego otros dos y medio, ahora diez. Casi toda mi vida está puesta en el Atlético. Pero algún día me tendré que ir, todo empieza y termina. Ojalá que sea con una elección de todos justa y buena y la mejor para las dos partes. No supone más presión ser hincha o el amor que tengo por el club. Sé que tiene que ganar, pero dejo de lado los egos aunque algunos crean que no, pero los dejo por el bien del club y los objetivos”, sostuvo.

Con la producción de TBS y Wakai Sports, la serie documental se podrá ver por Prime Video desde el 26 de febrero. El responsable de contenidos de la plataforma audiovisual declaró que además de vislumbrarse su reconocida figura como entrenador, la idea es que se refleje como nunca antes la persona detrás del mismo. Algunas de las grandes estrellas que prestaron declaración fueron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, José Mourinho y Josep Guardiola, entre otros.

