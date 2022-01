La conmovedora charla entre lágrimas de Simeone con sus hijos en el documental del Cholo: la frase que emocionó a todos

La charla de Simeone con sus hijos sobre cuando se fue al Atlético Madrid

Nadie hubiera sido capaz de vaticinar que el Diego Simeone iba a cambiar por completo la historia del Atlético Madrid cuando decidió poner rumbo a España a fines del 2011. Más de una década después, su decisión fue muy acertada, pero en aquel entonces no le resultó nada sencillo. Principalmente, el DT argentino tuvo que lidiar con las tristeza de sus hijos por verlo marcharse a Europa.

En el documental titulado ‘Simeone: vivir partido a partido’, que se ha estrenado recientemente en la plataforma Amazon Prime Video, hay una escena que la que aparece el Cholo junto a sus hijos más grandes, Giovanni (26 años), Gianluca (23) y Giuliano (19). Todos recuerdan cómo fue ese momento del adiós en una charla conmovedora.

“Yo me voy al Atlético Madrid, quería una cosa profesionalmente, sabía que me alejaba de ellos y era duro. Iban a decir ‘se fue, me dejó solo’”, dijo el Cholo, quien luego escucha atentamente a sus hijos comentar cuáles fueron sus sensaciones.

“Lo vas entendiendo cuando vas siendo más grande. Pero yo ahí tenía 13 o 14 años. Nos agarró un día a la noche y nos dijo ‘me voy’. Fue muy duro, me acuerdo. Yo me puse a llorar, estuve muy mal... ¿Te acordás que te dije ‘no quiero que te vayas’? Sentía que se iba mi papá, me dolió mucho”, comentó Gianluca.

El Cholo Simeone junto a sus hijos Giovanni, Gianluca y Giuliano.

No obstante, la frase que más recuerda el Cholo de aquel momento fue una que le dijo Giuliano, quien en una charla se puso contento porque su papá iba a enfrentarse a sus ídolos pero también se dio cuenta que lo iba a tener lejos: “El más chico me viene a comentar sobre la posibilidad de ir al Atlético Madrid. Me dijo: ‘Uy pa, vas a jugar contra Messi... vas a jugar contra Cristiano Ronaldo... es espectacular’. Después hizo un silencio y me dice ‘pero pa, si te va bien no te veo más’. Cuando te lo dice un pibe de 8 años, que tenía él en ese momento, es muy duro.”

Unos años después de que el Cholo Simeone emigró a España, le tocó emigrar a Giovanni al fútbol italiano. “También cuando él se fue nosotros dos lo sufrimos bastante”, resaltó Giuliano. A lo que Gio contestó: “Fue pasando el tiempo y no estaba. Te vas dando cuenta que falta alguien. Yo ahí no sé si tenía que cumplir el rol de papá, o sí, pero traté de cuidarlos”.

Sobre el cierre de esta emotiva escena, Gianluca rompió en llanto al recordar cuando junto a sus hermanos veían los primeros partidos del Atlético Madrid a la distancia. Afortunadamente, su padre tuvo mucho éxito en el club colchonero, donde todavía sigue siendo el DT tras ganar ocho títulos, incluidas dos Ligas (2014 y 2021), una Copa del Rey (2013) y dos Europa League (2012 y 2018).

SEGUIR LEYENDO: