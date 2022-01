Oficial: Juan Martín del Potro jugará el Argentina Open

El argentino Juan Martín del Potro. EFE/ Will Oliver/Archivo

Juan Martín Del Potro volverá a jugar luego de dos años y medio y será en el Argentina Open, que se disputará del 5 al 13 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El tenista de 33 años integrará el cuadro principal como invitado. Su último partido fue en junio de 2019 en el torneo, de Queens en los Estados Unidos. El tandilense fue operado cuatro veces en su rodilla derecha, pero no renunció a su idea de volver a los courts. Y ese anhelo está a punto de materializarse.

Infobae pudo saber que La Torre la semana pasada empezó a hacer puntos por primera vez desde 2019 y se probó con Juan Ignacio Londero. Después entrenó dos días con Diego Schwartzman. Posteriormente los testers fueron el ascendente Sebastián Báez y Hernán Casanova, y esta semana seguirá jugando puntos.

Lo acompaña como preparador físico Leo Jorge, y Sebastián Prieto, quien ya fue su entrenador, le va a dar una mano, dado que en la actualidad está entrenando al británico Dan Evans.

Las redes sociales del evento confirmaron la presencia del ex número tres del Ranking ATP. El certamen porteño vino sonando desde hace meses como la posibilidad más concreta de la vuelta de Juan Martín y su presencia genera mucha expectativa.

Su última presentación se produjo el 19 de junio del 2019 cuando venció al canadiense Denis Shapovalov en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s, un torneo sobre césped que sirve como preparación para Wimbledon. Si bien Delpo superó a su rival por 7-5 y 6-4, a poco de terminar el partido se resbaló y se lesionó nuevamente su rodilla. En esa misma zona había sufrido una lesión en octubre del 2018 en el Masters 1000 de Shanghai.

Por la rebelde lesión en su rodilla derecha, en total, pasó por cuatro intervenciones: Barcelona en 2019, Miami en enero del 2020, en Suiza durante agosto del 2020 y en Chicago en marzo del 2021. Luego de la última operación, se había terminado su sueño de poder estar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya que no pudo asistir debido a que no se encontraba plenamente recuperado para competir. La baja lo afectó, no solo por no estar en la máxima cita del deporte, sino también porque era un fecha que se había propuesto para un eventual retorno.

