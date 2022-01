Diego Simeone reveló el diálogo privado que tuvo con Luis Suárez ante los rumores de conflicto en el Atlético Madrid

El técnico del Atlético Madrid reveló la conversación que tuvo con el delantero uruguayo

El presente del Atlético de Madrid no es bueno. El Colchonero comenzó el año con una pobre producción en la semifinal de la Supercopa de España que se disputó en Arabia Saudita y la derrota frente al Athletic de Bilbao generó un manto de preocupación. Lejos de la cima en La Liga (está cuarto a 16 puntos del Real Madrid) el panorama tampoco parece ser favorable en las competiciones internacionales, ya que en los octavos de final de la Champions League deberá superar a la potencia llamada Manchester United.

En este contexto, Diego Pablo Simeone, pidió “tener tranquilidad y paciencia” respecto al elenco albirrojo, que acumula cinco derrotas en los últimos nueve partidos oficiales y aseguró que el equipo “aparecerá” en la víspera del duelo de los octavos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. “No le puedo reclamar otra cosa al equipo porque responde bien, trabaja, la preparación a los partidos es muy buena, la intención, la ilusión, las ganas de demostrarlo, y hay que tener tranquilidad, paciencia, para esperar al equipo aparezca porque aparecerá, seguro, y esperamos que sea mañana”, manifestó el Cholo en rueda de prensa.

El entrenador argentino consideró que “cuando el resultado es malo se ve siempre lo negativo y cuando es bueno se ve mejor lo positivo” y recordó que el equipo en otras situaciones de dificultad fue capaz de levantarse, como ocurrió la temporada pasada cuando perdió casi su ventaja en el liderato pero acabó consagrándose campeón. “El año pasado cuando estábamos en marzo todos pensaban que no íbamos a salir campeones y el equipo tuvo la rebeldía, la fortaleza, el equilibrio para sostener esa situación, todos se acuerdan cuando teníamos tantos puntos de ventaja y se fueron agotando, estábamos en ese espacio donde no salir campeón era un fracaso y se salió”, rememoró el estratega, que también aludió a la campaña anterior, cuando el confinamiento por la pandemia los dejó afuera de los puestos que entregan un lugar en la Champions League y en la reanudación “el equipo volvió a responder”.

En la derrota contra el Athletic en la Supercopa y en el empate en Villarreal por La Liga, así como en otros partidos previos, el Atlético Madrid dio la sensación de no ser capaz de levantarse ante situaciones adversas como que el rival le igualara o remontara el partido. “El gol del Bilbao fue en el minuto 82 y nos quedó poco margen para reaccionar, intentamos buscar el empate y no lo encontramos, pero fueron 6 o 7 minutos. Ante el Villarreal en el arranque del segundo tiempo nos lastimaron con el 2-1, pero aquellos 15 o 20 minutos finales fueron de los mejores respondiendo muy bien al golpe. Yo me quedo con esta parte que les estoy contando de estos últimos dos partidos”, explicó Simeone.

Sin embargo, lo llamativo ocurrió cuando se refirió al diálogo privado que tuvo con Luis Suárez. Ante la Real Sociedad, el delantero uruguayo podría volver a ser suplente como en la Supercopa, según lo ensayado en el entrenamiento del martes, por lo que el entrenador fue preguntado sobre su relación con el goleador charrúa, que hace un mes hizo unos ostensibles gestos de fastidio al ser reemplazado en Sevilla. “Con Luis hablamos hace dos meses atrás sobre lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros y de todas las situaciones que se genera dentro del equipo con él o sin él dentro del campo. No hay mucho mas que hablar, lo que hablé con él, lo sabe, y no lo hablé ayer ni antes de ayer, ni después del Sevilla, sino dos meses atrás”, relató el técnico.

Tras la eliminación en la Supercopa, Simeone aludió a la implicación de sus jugadores, y este martes precisó a qué se refería con ese término. “Simplemente los que se implican a las características del partido que tenemos, con los cuales vamos a contar en consecuencia del partido que tenemos que jugar”, aclaró. “Lo explicaba muy bien Carlo Ancelotti en las primeras fechas del equipo, que no había tanta implicación a nivel colectivo, hubo después implicación, y obviamente se puede jugar con un montón de jugadores que jueguen bien con una buena implicación dentro del partido que hay que hacer”, finalizó el técnico del Atlético de Madrid. Sin dudas, en los pasillos del Wanda Metropolitano hay un conflicto en puerta entre los protagonistas del Río de la Plata.

