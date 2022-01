Perro Bermúdez confesó qué necesita Chicharito Hernández para regresar al “Tri”

Enrique Bermúdez filtró que Gerardo Martino espera una disculpa de Javier Hernández para traerlo al Tri (Video: YouTube/TUDN México)

La fecha FIFA con la que México reanudará sus actividades de cara a la Copa Mundial de Qatar 2022 será determinante para conseguir un lugar que asegure su pase a la competencia mundial, y la falta de referentes goleadores en la Selección Mexicana ha generado preocupación y polémica en torno a los jugadores que convocó Gerardo Tata Martino.

En diferentes ocasiones la afición pidió el regreso de Javier Chicharito Hernández con el Tri, sin embargo, no ha vuelto a la lista del equipo azteca. Recientemente Enrique Perro Bermúdez dio los detalles de las condiciones que necesitaría cumplir el Chicharito para ser considerado por el Tata Martino y la principal que deberá cumplir consiste en pedir disculpas.

Para el programa Los incondicionales de TUDN, el experimentado cronista confesó que tuvo una conversación con una persona cercana al Tata Martino y le reveló qué pidió el estratega del combinado nacional para hacer las pases con el jugador de la MLS y así traerlo de nueva cuenta a la nómina del conjunto Tricolor.

En diferentes ocasiones la afición pidió el regreso de Javier Chicharito Hernández con el Tri (Foto: USA TODAY/Gary A. Vásquez)

De acuerdo con el Perro Bermúdez, la persona con la que habló es amigo de Gerardo Martino y en una conversación que tuvieron sobre los delanteros mexicanos y el rendimiento en el que se encuentra cada uno de ellos, salió el nombre de Javier Hernández Balcázar.

Enrique Bermúdez recreó la conversación que tuvo y describió los detalles:

“Acabo de colgar con un argentino, amigo mío, que es amigo del Tata, me dijo algo que a mí me impacto mucho. Esta fuente me dijo:’ Platiqué con el Tata estábamos hablando de Raúl Alonso del problema que tuvo, y que ahora tuvo una lesioncita, no está en su mejor momento; que Henry Martín ha venido a la baja, que el Bebote (Santiago Giménez) está aun muy verde y salió el Chícharo”.

El narrador deportivo describió que Martino le pidió al delantero de Los Ángeles Galaxy una disculpa (Foto: MEXSPORT)

El narrador deportivo describió que Martino le pidió al delantero de Los Ángeles Galaxy una disculpa, y que el futbolista llegue con una disposición “humilde” de acatar sus órdenes para integrarlo a la escuadra Tricolor.

Una vez que lo realice, Gerardo Marino podría considerarlo nuevamente.

“Y este cuate me dijo que el Tata le dijo: ‘Hablé con el ‘Chícharo’, si el ‘Chícharo’ viene, es humilde, me ofrece una disculpa a mí y a todo el grupo, puede regresar”

Las diferencias entre Javier Hernández y Gerardo Martino no son recientes pues en 2019 Chicharito se vio involucrado en una fiesta cuando estaba en la concentración del Tri, debido a su indisciplina y falta de seriedad en la gira de la Selección Mexicana, Tata Martino empezó a desconfiar de él.

Gerardo Marino podría considerar al Chicharito nuevamente si se disculpa (Foto: EUTERS/Henry Romero)

Dicha fiesta apunta a ser el origen de las diferencias entre Chicharito Hernández y el Tata Martino. Otro de los argumentos por los que el máximo goleador del Tricolor no ha sido convocado se debe a sus diferencias con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa.

Durante la Copa Mundial de Rusia 2018 trascendió que el actual jugador de la MLS vivió conflictos de interés con la Federación. Debido a que las exigencias se dieron cuando se estaba disputando el mundial, de Luisa tomó nota de la actitud del jugador y se le informó a Martino.

En octubre de 2021, Yon de Luisa habló con el programa deportivo Zona Mixta de Telemundo y ahí explicó que por “conflictos internos” se dejó de considerar al futbolista de 33 años. El presidente de la FMF dejó en claro que las exigencias particulares de los jugadores, y que no beneficien al grupo, pueden orillar a problemas internos, riesgo que no está dispuesta la federación a correr por culpa de un futbolista.

SEGUIR LEYENDO: