Mientras se define el futuro de Hamilton en la Fórmula 1, Mercedes mostró la primera imagen de su auto para 2022

El adelanto de la escudería: así será el auto versión 2022 (@MercedesAMGF1)

En un mes arrancarán los motores de la Fórmula 1 en 2022, con el comienzo de los ensayos de pretemporada que serán en el Autódromo de Montmeló, en Barcelona, que suele albergar los primeros entrenamientos debido al buen clima que hay en esa región española. Mientras se define el futuro de Lewis Hamilton, Mercedes es uno de los cuatro equipos que anunció la fecha de presentación de su nuevo coche, el W13, cuya primera imagen, al menos como boceto, dio a conocer.

Entre el 23 y 25 de febrero, los ensayos iniciales se desarrollarán en el circuito catalán y luego la acción continuará del 11 al 13 de marzo en el Autódromo Internacional de Sakhir en Bahréin, donde el fin de semana siguiente comenzará la temporada que -si la pandemia de COVID 19 lo permite- tendrá su calendario más largo en 72 años, con 23 eventos.

Este domingo el equipo alemán difundió en sus redes sociales cómo luciría el flamante auto con las modificaciones pertinentes al reglamento 2022, con la quita de muchos de los aditamentos aerodinámicos que hubo hasta el año pasado y el retorno después de 40 años del “efecto suelo”, un sistema que permite una mayor velocidad en las curvas, luego de que el chasis se acerque el piso de la pista y permita una mejor entrada del aire en esa zona.

Sigue en duda la continuidad de Lewis Hamilton (@MercedesAMGF1)

Para 1983, el efecto suelo se quitó de los autos por motivos de seguridad debido a los fuertes accidentes que hubo entre 1978 y 1982, en la época de los autos alares y en la que el piloto iba en una posición más adelantada, lo que puso en riesgo su integridad. Como la seguridad evolucionó en los vehículos, esta novedad reglamentaria permite el regreso de la variante aerodinámica que marcó a la categoría hace cuatro décadas.

Las máquinas de 2022 son más sencillas en lo aerodinámico y de perfil se asemejan a las de comienzos de la década del noventa. Tendrán gomas de 18 pulgadas (hasta ahora fueron de 13 pulgadas) que ya fueron testeadas y por ahora la escuadra germana conservará el color negro que comenzó a usar en 2020, cuando acompañó a Hamilton en su lucha contra el racismo.

Mercedes viene de lograr su octavo título de Constructores al hilo y fue el auto a vencer desde el inicio de la era híbrida en 2014 con el uso de dos motores, uno a combustión y otro eléctrico. El team teutón apuntará a recuperar la corona de Pilotos cuyo baluarte, Hamilton, perdió a manos de Max Verstappen de Red Bull, quien obtuvo su primer campeonato en la Máxima.

Hamilton se guardó a silencio desde el domingo 12 de diciembre luego del breve diálogo obligatorio que tuvo tras la carrera en Abu Dhabi, donde se terminó el campeonato anterior. Su última aparición pública fue el viernes 17 cuando fue a visitar la base del equipo en Brackley, en el Reino Unido (N. de la R: cuando Mercedes volvió en 2010 como equipo compró el remanente de la escudería inglesa Brawn GP).

George Russell probó las gomas con el auto en Yas Marina (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Luego Lewis no tuvo ninguna aparición en sus redes sociales y en Instagram ya no sigue a nadie, como buscando aislarse de todo lo que se pueda decir de él. En Twitter no hubo novedades y si bien tiene contrato con Mercedes hasta finales de 2023, su futuro está en duda debido a que el jefe y accionista de Mercedes, Toto Wolff, volvió a ponerlo en duda este jueves con una categoría frase. Wolff también es amigo y confidente de Hamilton, que en 2022 tendrá como compañero de equipo a su compatriota, George Russell, un piloto de 23 años con muchas condiciones y que llega de Williams

El día anterior, otro que se refirió a la posible baja de Hamilton fue el jefe del equipo McLaren, quien aclaró que no era un truco el posible retiro del inglés. Lewis estaría esperando el análisis que está haciendo el Consejo Mundial del Deporte Motor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), sobre la definición del título, aunque ello no modificará el resultado. El inglés apuntaría a saber cuál será el criterio de los comisarios deportivos de cara al futuro.

El enojo de Hamilton, Wolff y Mercedes es por la decisión del Director de Carrera, Michael Masi, que antes de la reanudación de la carrera en Yas Marina, en la última vuelta, le permitió a Verstappen superar a los cinco rezagados que tuvo adelante y quedar detrás de Hamilton. El neerlandés, que había puesto gomas blandas, tuvo mejor caucho en los últimos metros y superó al inglés. Ganó la carrera y el título.

SEGUIR LEYENDO