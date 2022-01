“Muchas cosas son muy falsas”: Raikkonen dejó la Fórmula 1 tras 20 años y lanzó confesiones explosivas

Kimi Raikkonen tuvo su estreno en la Fórmula 1 en 2001 y fue campeón con Ferrari en el 2007 (Foto: Reuters)

Kimi Raikkonen decidió ponerle punto final a su carrera en la Fórmula 1 a dos décadas de su estreno en la divisional más importante del automovilismo. Fiel a su estilo, el finlandés no anduvo con pelos en la lengua a la hora de hablar sobre el ambiente que rodea al gran circo y tuvo una serie de confesiones explosivas.

“Hay muchas cosas que no tienen sentido, al menos en mi cabeza, de lo que sucede aquí. Todo tipo de tonterías que circulan por ahí. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Cosas que ni siquiera creo que deberían ocurrir”, planteó en diálogo con el sitio especializado Motorsport.

“Muchas cosas son muy falsas aquí. Es bueno estar fuera. Mentalmente, será muy bueno estar fuera de toda esa mierda por un tiempo. Aquí hay mucha más (mierda) de lo que la gente ve desde afuera”, aseguró el corredor de 42 años que comenzó en el 2001 con Sauber Petronas y luego desembarcó en McLaren Mercedes durante cinco años.

A la hora de argumentar sus explosivas palabras, aclaró: “El dinero, el dinero ha cambiado las cosas, como en cualquier deporte. Cuanto más dinero pones, más política hay. En general, en cualquier país, hay cosas que la gente nunca sabe hasta que estás dentro de todo”.

Valtteri Bottas, Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen durante el 2017 (Foto: Reuters)

Kimi tuvo su época dorada entre 2007 y 2009 con Ferrari, teniendo en cuenta que conquistó el título durante su primer año en la emblemática escudería. Luego, decidió poner en stand by su carrera en la F1 por entonces y recién reapareció en el 2012 para conducir en Lotus antes de retornar a Ferrari. “Está claro que el dinero juega un papel importante, y el poder. Supongo que la gente quiere tener poder, quiere esto y aquello. ¡Creo que habría muchos en la F1 que son políticos y a los que les iría bien en la política real!”, sentenció.

Entre 2019 y 2021 decidió dar sus últimos pasos a bordo de Alfa Romeo. “Sé muchas cosas que suceden, pero no me involucro. Si te involucras todos los días, no creo que sea muy saludable para ti”, planteó. Sin detalles sobre lo que hará en su carrera de ahora en más, la butaca que dejó vacante será ocupada por su compatriota y ex Mercedes Valtteri Bottas en compañía del debutante Guanyu Zhou.

