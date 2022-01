Un tenista reveló que ingresó a Australia con coronavirus y no lo están testeando

Andrey Rublev debe medirse ante Marin Cilic en el Abierto de Australia (Reuters)

Sorpresivas declaraciones de Andrey Rublev en la previa de su duelo por la tercera ronda del Abierto de Australia. El ruso contó que pudo ingresar a la nación oceánica pese a tener coronavirus e informó que los jugadores no están siendo testeados a diario.

El número seis del ranking ATP, que el miércoles se impuso en el Grand Slam con un contundente triunfo ante el lituanoRicardas Berankis por 6-4, 6-2 y 6-0, se enfrentará este viernes ante el croata Marin Cilic y en una entrevista con el sitio Sport Klub previa al choque fue consultado sobre el escándalo de Novak Djokovic, quien fue deportado de Australia e impedido de disputar el certamen.

Sobre ese tema, el ruso prefirió no opinar, aunque sí habló sobre su experiencia: “No me están haciendo testeos ahora porque acabo de superar el coronavirus. Cuando volé a Australia, todavía era positivo, pero el nivel de Covid SS, como se le llama, no mentiré, era muy bajo y no peligroso. Me permitieron entrar al país. Además, pasé más de diez días en cuarentena”.

Rublev contó que al aterrizar le hicieron una prueba de anticuerpos, pero nunca un PCR: “Tal vez todavía era positivo. Pero ya no soy contagioso ni peligroso. Debido a que estaba enfermo, ya no hago pruebas de PCR”.

Andrey Rublev contó que ingrsó con coronavirus a Australia (Reuters)

Sus declaraciones coinciden con la del alemán Alexander Zverev, quien el miércoles afirmó que los tenistas no son sometidos a testeos diarios: “Creo que varios jugadores tenían coronavirus cuando llegaron. Creo que hay algunos de ellos (contagiados) ahora. No estamos haciendo pruebas, así que creo que si nos hacemos pruebas a nosotros mismos, habría más personas positivas”.

Estos llamativos dichos ayudan a comprender lo ocurrido la semana pasada cuando, durante un partido de la qualy contra el ruso Roman Safiullin, el australiano Bernard Tomic mostró signos de fatiga y cansancio durante el primer set, se sentó y dio a entender que sentía que había contraído coronavirus. “Te aseguro que en los próximos días voy a dar positivo. Te lo digo”, fue lo primero que le dijo Tomic a la brasileña Aline Da Rocha Nocinto. “Te voy a invitar una cena si en los próximos tres días no doy positivo”, agregó mientras estaba con el torso desnudo intentado recuperarse de la derrota parcial por 1-6 y 1-2. Finalmente, dio positivo días después.

Estos episodios tienen repercusión en todo el mundo sobre todo después del escándalo de Novak Djokovic, quien había tramitado una exención médica para poder disputar el Abierto de Australia por no estar vacunado contra el Covid-19 y que terminó siendo deportado por orden del Ministerio de Inmigración. Según argumentaron, el serbio representaba una “amenaza a la salud y al orden público” ya que su presencia podía avivar el “sentimiento antivacunas”.

