Nadal volvió a cruzar a Djokovic por la vacunación contra el coronavirus: “Intento seguir a la gente preparada en la materia, no a la que no lo está”

Nadal volvió a plantear sus diferencias con Djokovic sobre el tema de la vacunación contra el coronavirus (Foto: EFE)

El duelo entre Rafael Nadal y Novak Djokovic por el cetro del rey del tenis de la actualidad se corrió del eje durante las últimas semanas. Inesperadamente, el escándalo en Australia puso a Nole en una posición crítica sobre la vacunación contra el coronavirus y las opiniones negativas irrumpieron sobre la mesa principalmente por no respetar las reglamentaciones que impuso, en este caso, el país organizador del primer Grand Slam de la temporada sobre este caso. El español alzó la voz sobre la actitud del número 1 del ranking en reiteradas ocasiones y en las últimas horas se mostró claro sobre su postura.

“Intentaré ser muy objetivo: no tengo ninguna decepción con él. Siempre tengo máximo respeto por las opiniones de todos, siempre y cuando sean con respeto hacia los demás. En ese sentido, creo que la opinión de Djokovic comparada con la mía sobre el tema a tratar, estamos en posiciones bastante lejanas”, inició su declaración en diálogo con el programa Radioestadio Noche de la cadena española Onda Cero.

“Al final, hay una cosa que son números y los números dicen que ha muerto muchísima gente. Y la realidad es que, según parece, en el tema de la vacuna todo ha sido muy rápido, no tengo toda la información y entiendo que la gente tenga dudas sobre efectos secundarios de la vacunación. Es una realidad. Lo único que pasa es que eso no lo sabemos al 100%, lo que sí sabemos al 100% son los efectos del virus. Y lo que sabemos al 100% es que si hubiéramos mantenido el ritmo que teníamos antes que la vacunación apareciera, en vez de 6 millones o no sé cuántos millones de muertos la cifra sería elevadísima”, mostró su postura contundente ante el tema.

Y cerró con un mensaje claro: “A partir de ahí, todas son especulaciones. Respeto cualquier opinión, muchas no las comparto, intento escuchar y seguir a la gente que está preparada en cada materia, no a la gente que no lo está”.

Ganador de 20 títulos Grand Slam y actualmente número 5 del ranking, Rafa dejó en claro que el tema no está centrado en si Djokovic “jugará o no” en Madrid en el futuro a raíz de las restricciones con el pase sanitario que lentamente se van imponiendo en el mundo. “El debate no es un debate deportivo, a mi modo de entender. Deseo que Novak Djokovic juegue en la mayoría de lugares por un simple hecho, los eventos son mejores cuando los mejores jugadores del mundo están compitiendo. A nivel deportivo no hay ninguna duda. Yo al final soy un seguidor del deporte en general, cuando veo un torneo de golf y de fútbol quiero que estén los mejores en el campo. Como soy un seguidor de tenis más allá de jugador, me gusta ver a los mejores, igual que me encantaría que Federer estuviera jugando. Pero es un tema que va mucho más allá de lo puramente deportivo, estamos hablando de un tema de salud mundial y al final cada país tiene sus normas”.

Y agregó: “Cada país tiene diferentes reglas y nosotros, y más en estos momentos tan difíciles, lo que tenemos que hacer es seguirlas. Que se juegue un torneo de tenis o no se juegue, no le veo impacto en todo ello”.





LAS DECLARACIONES SOBRE SU LESIÓN CRÓNICA

Luego del triunfo en el Australian Open contra Yannick Hanfmann, Nadal profundizó en conferencia de prensa sobre la lesión crónica que lo está afectando seriamente durante el último tiempo. En esta entrevista en su país, otra vez tocó el tema.

• “Es una realidad. Desde después del confinamiento, llevo muchísimos problemas en el pie y eso no me ha permitido tener una continuidad durante este tiempo. Encadenar torneos seguidos. En el 2020 hice un buen final de año, pero en 2021 otra vez empecé con problemas y a mitad de temporada tuve que dejar de jugar. Son muchos meses de incertidumbre. De alguna manera, de sufrimiento porque al final cuando uno tiene dolor y no puede prácticamente entrenar es evidente que cuando uno no puede hacer lo que le gustaría y sobre todo a nivel laboral, todo se complica un poquito más”.

• “Como siempre digo, es la realidad, teniendo en mente la gran suerte que tengo de hasta día de hoy hacer todo lo que he hecho. En los momentos difíciles, siempre intento poner dentro de la balanza todas las cosas buenas que me han pasado durante todo este tiempo. Durante muchos meses me ha dolido de una manera que no me ha permitido jugar al tenis, es la realidad. Lo dije porque la pregunta fue si la lesión estaba olvidada. Y la lesión no está ni va a estar olvidada nunca por el hecho de que tengo una lesión crónica que no tiene solución. Intento convivir con ella”.

• “No espero que las cosas sean perfectas, espero que la mayoría de días que el pie me deje competir con muy pocas limitaciones. Es el objetivo, en eso trabajamos diariamente. Sabiendo que todo esto tiene una gran dificultad y manteniendo la actitud positiva. He jugado muchos años con muy poca limitación. Supongo que por los años se ha degastado un poquito más, por eso estamos hoy donde estamos. Confío que las cosas puedan volver a lo que eran antes, que tenía días de problemas, pero por lo general me dejaba competir”

• “Hablar de dureza cuando estamos pasando por todo lo que estamos pasando en los últimos dos años me parece hasta ridículo. Con tanta gente que ha perdido tantas cosas y sobre todo han perdido vidas humanas, al final duro es ellos. Duro es la gente que ha perdido familiares en hospitales sin poderles acompañar ni despedir. Intento poner las cosas siempre en perspectiva y soy consciente que dentro de lo que cabe, la salud general ha estado bien, la familia también. Ninguna queja en todo eso. A nivel deportivo es duro porque son muchos meses que uno se levanta cada día con la ilusión de trabajar y la mejora que uno va la mayoría de las veces ha sido nula. A uno le entran dudas y decepciones y debe convivir con todo ellos”.

