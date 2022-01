Alerta en el Australian Open: un jugador advirtió que podría tener coronavirus en pleno partido y se quejó por la falta de testeos

El tenista australiano se mostró fatigado en pleno partido y le dijo a la jueza de silla que podría tener coronavirus.

La temporada 2022 del mejor tenis del mundo comenzó con el conflicto entre Novak Djokovic y las autoridades australianas en el ingreso del tenista serbio al país donde se disputará, desde el próximo 17 de enero, el cuadro principal del Australian Open. Más allá de los problemas en la exención médica y el visado del número 1 del circuito ATP, otro hecho encendió las alarmas durante un partido de la qualy del primer Grand Slam del año.

En el encuentro que protagonizaron el australiano Bernard Tomic y el ruso Roman Safiullin, se produjo una situación particular entre uno de los jugadores y la jueza de silla. En uno de los tiempos de descanso para los jugadores, el tenista local, que había mostrado signos de fatiga y cansancio durante el primer set, se sentó y dio a entender que sentía que había contraído coronavirus.

“Te aseguro que en los próximos días voy a dar positivo. Te lo digo”, fue lo primero que le dijo Tomic a la brasileña Aline Da Rocha Nocinto. “Te voy a invitar una cena si en los próximos tres días no doy positivo”, agregó mientras estaba con el torso desnudo intentado recuperarse de la derrota parcial por 1-6 y 1-2.

“Si no es así, vos me invitas a cenar”, continuó el tenista que en la actualidad se encuentra en el puesto número 257 del ranking mundial.

El australiano Tomic se mostró cansado y le dijo a la jueza que podría tener coronavirus (EFE/EPA/LUIS ASCUI)

Acto seguido, Tomic siguió con su exposición frente a la jueza de silla y apuntó contra la organización por la forma de testear a los jugadores en la previa a la primera gran competencia del año para los jugadores. “No puedo creer que nadie esté siendo testeado”, dijo el australiano de 29 años

“Están permitiendo que los jugadores vengan a la cancha con testeos rápidos en sus habitaciones. Por favor… No hay testeos PCR”, concluyó antes de volver a ponerse una camiseta y salir a la cancha para enfrentar lo que restaba del segundo parcial. Al final, Safiullin se quedó con el juego y el pase a la siguiente ronda con un marcador de 6-1 y 6-4.

Profesional desde 2008, Tomic nació en Alemania y el mejor ranking de su carrera lo logró en 2016, cuando alcanzó el puesto 17. En su historia, ganó cuatro títulos ATP.

Una vez que terminó el partido, a través de una historia en su cuenta de Instagram, la raqueta australiana se volvió a referir sobre el tema: “Sintiéndome realmente enfermo, ya estoy en la habitación de mi hotel. Hablé con los doctores del lugar y me dijeron que me aisle. Todavía no me pudieron tratar para evitar el COVID”, dijo, al mismo tiempo que le agradeció a sus seguidores y fanáticos por el apoyo durante el duro momento.

El tenista local perdió y quedó afuera del Australian Open (EFE/EPA/LUIS ASCUI)

