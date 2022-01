Julio César Chávez Jr. arremetió nuevamente contra su padre y le restregó su pasado

A través de Instagram, Chávez Junior se encargó de encender una vez más la polémica en cuanto a la imagen que tiene de su papá (Foto: Instagram/@jcchavez115)

Desde que Julio César Chávez Jr. regresó a la vida pública en redes sociales no ha dejado de usar sus cuentas en internet para ventilar detalles de su vida privada. Pero lo que más ha causado escándalo se trata de su relación con su padre el gran campeón mexicano.

A través de Instagram, Chávez Junior se encargó de encender una vez más la polémica en cuanto a la imagen que tiene de su papá y cómo es que la relación familiar entre ellos no es la mejor. Por medio de historias temporales, Julio César Jr. se sinceró sobre lo que piensa del César del boxeo y le recordó una de sus facetas personales más complicadas, su adicción a las drogas.

Junior empezó hablando sobre los problemas que ha enfrentado con su familia por su supuesto consumo de sustancias nocivas para la salud, se mostró molesto por cómo lo han tratado y despotricó en contra del mandamás de la dinastía Chávez.

El boxeador de 35 años calificó a Chávez González de ser una persona “mentirosa” e “imparcial” (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

Se comparó con su padre y reconoció que en cuando a adicciones él lo supera:

“Es una mala educación decir que yo soy un adicto cuando yo no consumo nada. Mi papá consumía más cosas que yo”

El boxeador de 35 años calificó a Chávez González de ser una persona “mentirosa” e “imparcial” porque según explicó que sus hermanos (Omar, Nicole y Christian) también han tenido problemas con el consumo de sustancias pero que su padre no ha actuado y al único que han reprendido se trata de Julio Jr.

A pesar de que las acusaciones iban en contra de su propia familia, Julio César no se detuvo y expuso lo que pasa con su familia y los problemas que tiene con cada uno de los miembros de la dinastía Chávez.

A pesar de que se tratan de confesiones íntimas no ocultó nada y Chávez Jr. relató la violencia que sufrió por parte de su papá (Foto: Instagram/@jcchavez115)

Cabe señalar que Omar Chávez es el único que siguió con la carrera de boxeador y que también se vio involucrado en temas de adicciones, el resto de los hijos del Señor Nocaut no han sido relacionados con problemas de ese tipo.

“No le crean a mí papá, eso que dice no está bien. En este caso de este tema no está actuando bien ni siendo imparcial, esta siendo injusto. Mis hermanos tienen tomando (alcohol) todos los fines de semana como hace cinco años y no los internan”, aclaró Julito.

En sus grabaciones evidenció que actualmente no tiene una cercanía con la leyenda mexicana porque según las palabras de Chávez Jr. existen personas que se acercan a su padre para ponerlo “en su contra”. A pesar de los esfuerzos de Julito por mantener una cercanía con su papá, confesó que no lo ha logrado.

“Yo he querido hacer las pases con mi papá, lo he intentado, le hago caso y todo, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere. El que no me quiere a mí, no lo quiere a él”

No es la primera vez que el propio Junior se expresa negativamente de su padre (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

Sin perdonar lo que vivió durante su infancia, Julio César ventiló las agresiones que sufrió a mano propia del gran campeón mexicano. A pesar de que se tratan de confesiones íntimas no ocultó nada y compartió en Instagram la violencia de la que fue testigo cuando Chávez González era uno de los exitosos boxeadores del país.

“La gente lo respeta porque es un gran deportista pero ¿cómo se portó con mi familia o con nosotros cuando estaba joven? pues mal, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos pero ahora ¿qué dice, que si yo hablo cosas de esto y peor de él?, no oiga, que no se le olvide”, argumentó el hijo de la leyenda del boxeo.

No es la primera vez que el propio Junior se expresa negativamente de su padre, constantemente ha compartido los roces que tiene con el patriarca de la dinastía Chávez y sus conflictos personales. También llegó a hablar de su esposa y situación sentimental.

