Erik “Terrible” Morales aconsejó a Julio César Chávez Jr. para que no “busque ser como su papá”

El "Terrible" Morales explicó que Julio César Chávez Jr. no debe imitar a Chávez González (Foto: Cuartoscuro)

Dentro del boxeo mexicano existen diferentes figuras que han marcado un legado en diferentes épocas, uno de ellos se trató de Erik El Terrible Morales, el ex boxeador fue campeón mundial del CMB y OMB en el peso supergallo. Su experiencia en el cuadrilátero le ha dado un nivel para acercarse a jóvenes peleadores y darles consejos para aquellos que inician en el deporte de los puños y guantes.

Recientemente el Terrible Morales se tomó el tiempo para charlar con Julio César Chávez Junior, hijo del César del boxeo. Aunque Chávez Jr. ya tiene una amplia trayectoria en el boxeo y ya fue campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Erik Morales se animó a aconsejarlo para que tome un rumbo diferente al que está haciendo con su carrera deportiva.

En una transmisión en vivo vía Instagram de la cuenta verificada de Chávez Jr., Julito realizó un enlace con El Terrible Morales. Ambas figuras del boxeo mexicano hablaron sobre los proyectos que tienen en puerta y las próximas peleas a diputar. Frente a los miles de seguidores que presenciaban la plática de las figuras del deporte, el también político mexicano le comentó a Julio lo que debe hacer para despegar y ser un mejor púgil.

Chávez Jr. dijo que no buscará ser como su papá (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

Durante la plática, Morales le insistió a Julio César que deje de meterse en los escándalos mediáticos y que se dedique a entrenar para recuperar su nivel competitivo que alguna vez lo llevó a portar el título de campeón mundial.

“Oye güey, ¡ponte a entrenar, déjate de ching****s, hombre! olvídate de los problemas”, apuntó.

Chávez Carrasco argumentó que el problema está en la gente que se dedica a hablar de su imagen pero que a él no le afectan. Pero una de las observaciones que compartió el boxeador retirado con el originario de Culiacán, Sinaloa consistió en reconocerle el buen nivel que tuvo con el entrenador de box, Freddie Roach.

El Terrible Morales aconsejó a Julio César Chávez Jr (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

“Tú ponte a entrenar, no le hagas caso a la gente, ponte a entrenar, has lo que sabes, no, no lo que sabes. Hay unas peleas cuando estabas con Freddie Roach estabas trabajando muy bien; la distancia, los pasos, la guardia, la defensa, la entrada y salida”, contó Erik Morales.

Y después de reconocerle aquella técnica, el Terrible soltó una controversial crítica que incomodó a Chávez Jr. porque se le comparó con Julio César Chávez, el gran campeón mexicano.

“El problema es que tu quieres imitar a tu papá y es de donde te lleva la riata”

Erik Morales fue un boxeador exitoso en la década de los noventas y principios de los 2000 (Foto: Instagram/@terrible100)

De inmediato Chávez Carrasco corrigió aquella observación y apuntó que en ningún momento ha buscado copiar la trayectoria de su papá. “Tratas de imitar a tu papá y no se puede, tú eres muy alto y muy largo. Tu papá era un ‘sotaco’ [sic] para el peso, tienes que entender eso”, apuntó Erik Morales.

Y es que las diferentes comparativas entre el estilo y éxito entre Julio César Chávez González y Junior han sido constantes porque su lazo familiar no se ha separado de los éxitos que acumuló El Señor Nocaut con los que tiene actualmente Chávez Jr.

Tras los consejos del boxeador retirado en 2014, el hijo de la leyenda del box se dispuso a responder tales comparativos y dejó en claro que está explorando nuevos estilos que lo lleven a encontrar el que más le convenga.

La última pelea de Julio César Junior fue el 19 de diciembre ante el peruano David Pantera Zegarra (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

“No quiero imitarlo, aprendí a boxear viéndolo a él pero no quiero imitarlo. No me interesa imitarlo ni ser nada. Yo pienso por mí, no quiero imitarlo; te veo a ti, lo veo a él y he visto muchos boxeadores y trato de sacar un estilo de todos los boxeadores”, explicó.

La última pelea de Julio César Junior fue el 19 de diciembre ante el peruano David Pantera Zegarra, la cual ganó por decisión de los jueces. Hasta el momento no tiene próximo rival a enfrentar, aunque ha expresado su deseo de competir contra el estadounidense Jake Paul.

SEGUIR LEYENDO: