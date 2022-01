Pese a las molestias física, Diego Schwartzman debutó con una victoria en el Abierto de Australia: “No me puedo mover”

El tenista argentino Diego Schwartzman, número 13 del ranking de la ATP y uno de las cabezas de serie del torneo, cumplió con los pronósticos al vencer en dos horas y treinta y cuatro minutos por 6-3, 6-4 y 7-5 al serbio Filip Krajinovic, número 36 de la ATP, en los sesentaicuatroavos de final del Open de Australia. Sin embargo, sobre el final del encuentro, el Peque encendió las alarmas producto de una molestia física.

Durante el encuentro, el albiceleste logró quebrar 8 veces el saque a su oponente, mientras que el serbio consiguió romper 4 veces el saque a su rival. Con este triunfo, el Peque se enfrentará en la próxima ronda ante el local Christopher O`Connell, número 175 del planeta, que viene de dejar en el camino al francés Hugo Gastón por 7-6, 6-0, 4-6 y 6-1.

Uno de los foco de atención estará puesto en la recuperación de Schwartzman, quien tuvo que recibir la asistencia del fisioterapeuta por unos problemas en el muslo derecho en la recta final de un choque que se alargó después de perder su servicio con 5-3 a su favor en la tercera manga. “No me puedo mover”, esgrimió a la tribuna, donde miraban con atención su entrenador Alejandro Fabbri, el preparador físico Martiniano Orazi, y Eugenia De Martino, su pareja.

Diego Schwartzman se medirá en la siguiente ronda ante Christopher O`Connell (Photo by MICHAEL ERREY / AFP)

“De físico terminé bien. Tuve calambres, pero creo que fueron los nervios. No es algo que tenga nada que ver con la preparación del partido ni con la hidratación, que son dos cosas que hago bien. No sé por qué se dio. Fui teniendo un par de tirones, hasta que esos calambres pasaron a mayores y me perjudicaron mucho para cerrar el partido más rápido. Por suerte, entre los errores de él y algunos aciertos míos lo pude terminar en tres sets. Si se alargaba, me iba a terminar complicando. No es la primera vez que pasa, pero no me cambia mucho, tengo casi 48 horas para descansar hasta el próximo partido”, manifestó, tratando de llevar calma a sus fanáticos.

Con esta victoria, el Peque alcanzó a Guillermo Vilas en el top sobre pistas rápidas (Era Abierta) entre los argentinos, con 107. Con encima sólo quedan Juan Ignacio Chela (121), David Nalbandian (187) y Juan Martín del Potro (311).

También se animó a dar a sus favoritos en el certamen: “Medvedecv y Zverev son los dos grandes favoritos, pero también está Rafa. Aún no pierde en Melbourne este año. En el vestuario compartimos, y tiene las mismas ganas, está más prendido que nunca, eso impone mucho respeto. Ese es el plus que él siempre saca. Para mí, es favorito por lo que veo en el día a día”.

Este triunfo fue el primero para la delegación albiceleste en Australia, tras los tropiezos en la jornada inaugural de Federico Coria, Federico Delbonis, Facundo Bagnis y Tomás Martín Etchevarry. Luego se confirmaron las derrotas de Juan Manuel Cerundolo ante el checo Tomás Machác por 6-3, 2-6, 6-4 y 6-2 y la de Marco Trungelliti por 3-6, 6-4, 6-2, 3-6 y 6-2 contra el estadounidense Frances Tiafoe.

Sebastián Báez, por su parte, se impuso por 6-4, 4-6, 6-3, 1-6 y 6-2 ante el español Albert Ramos-Viñolas.

