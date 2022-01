La atractiva propuesta de ESPN a Jorge Pietrasanta para dejar Televisa

Durante el Mundial en Río de Janeiro en 2014 Jorge recibió su primera oferta de ESPN (Foto: Instagram/@jorgepietrasanta_)

En la televisión deportiva los cronistas deportivos se han convertido en figuras que el público reconoce, así que cuando dejan algún programa o cambian de empresas genera gran curiosidad saber sobre lo que pasó con el analista deportivo, así ocurrió con Jorge Pietrasanta.

Pietrasanta fue uno de los cronistas más emblemáticos de la lucha libre de Televisa Deportes por lo que cuando dejó la televisora en 2016 año se especuló sobre los motivos que lo orillaron a tomar dicha decisión. Desde un despido hasta la decisión propia fueron parte de las versiones que crecieron, y es que su repentina salida después del Mundial de Brasil 2014 impresionó a la audiencia.

Durante una entrevista con Toño de Valdés, Jorge Pietrasanta contó los verdaderos motivos por los que abandonó a Televisa Deportes. Todo recae en ESPN, actual empresa en la que colabora, ya que le hizo una propuesta más atractiva que superaba el plan de trabajo de los de Chapultepec.

Pietrasanta colaboró en Televisa Deportes como narrador de lucha libre (Foto: Twitter/@Javier_Sahagun)

Según recordó el narrador deportivo, la empresa estadounidense se sentó a negociar con Pietra y vieron lo que Televisa ofrecía por lo que compararon los contratos y ESPN superó el sueldo que el cronista de lucha libre percibía en la televisora de Chapultepec, por lo que decidió irse.

“Se platicó, se maduró. Está en Televisa el contrato y entonces surge la ‘opción de tanto’, creo que así se le conoce eso de emparejar la oferta que te hagan. Entonces si Televisa la mejora sigues ahí, me costó trabajo”.

Pero al no haber una contraoferta de Televisa Deportes que beneficiara a Jorge Pietrasanta, el comentarista deportivo decidió irse, pero a pesar de que ya tenía una oferta formal con ESPN su primera empresa tardó un tiempo en soltarlo pues no querían que abandonara el proyecto en Chapultepec.

Jorge Pietrasanta (Foto: Instagram@jorgepietrasanta_)

“Yon de Luisa era nuestro jefe en Televisa y no quería que me fuera, tampoco Francisco Javier González; se tardaron algunos meses hasta que se dio la oportunidad, me dieron la puerta para irme y fue como llegué a ESPN”, añadió Pietrasanta.

Parte de las ofertas que le brindó la cadena en la que trabaja José Ramón Fernández, David Faitelson, Álvaro Morales y demás figuras es que permite explorar otras dinámicas del periodismo deportivo, situación que convenció a Pietrasanta.

“Feliz porque te permite seguir creciendo como comentarista, aplicar un poquito el horizonte de las oportunidades que tienes de hacer cositas diferentes en la tele en este caso”

Durante el Mundial en Río de Janeiro en 2014 Jorge recibió su primera oferta de ESPN incluso confesó que acudió a una reunión con ellos cuando aún colaboraba con Televisa. Pero debido al clima y demás detalles personales lo logró concluir la primera oferta para salir de Televisa Deportes.

En 2016 oficializó su llegada a la nueva televisora y desde entonces se ha mantenido vigente en los programas de debate de ESPN en el que ha protagonizado discusiones con Joserra y Faitelson (Foto: Instagram/@jorgepietrasanta_)

“En 2014 durante el Mundial de Brasil tuve la primera oferta de ESPN de trabajar con ellos, de hecho hubo una reunión allá con ellos en Río de Janeiro pero en ese momento no se presentó la oportunidad”, recordó Pietrasanta.

Aquel primer acercamiento causó que la televisora deportiva estadounidense no soltara a Pietra por lo que lo siguió buscando a pesar de que no concluyeron la primera oferta. Fue así como Armando Benítez, director mayor de producción de ESPN, volvió a buscarlo para proponerle la opción de igualar su contrato de Televisa con ESPN.

En 2016 oficializó su llegada a la nueva televisora y desde entonces se ha mantenido vigente en los programas de debate de ESPN en el que ha protagonizado discusiones con Joserra y Faitelson.

