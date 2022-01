La vez que Martinoli y “Zague” burlaron a la policía por una multa

Martinoli evitó que fueran multados en Toluca (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Una de las figuras de TV Azteca es Christian Martinoli, el cronista deportivo ha logrado hacerse de la preferencia del público en las transmisiones de Azteca Deportes. Junto con Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague, el fanático del Toluca ha protagonizado diferentes narraciones.

Pero también fuera del aire ha tenido encuentros curiosos que los comparte con el Doctor García en su canal de YouTube, así pasó cuando Martinoli, Luis García y Zague estuvieron a punto de ser multados por la policía por haber violado las reglas de tránsito.

En un capítulo de Farsantes con gloria del programa del Doctor García, Christian y Luis Roberto revelaron los detalles de los motivos que los orillaron a ser detenidos por policías de tránsito y cuál fue el desenlace de la historia.

El Dr. García sube constantemente anécdotas a YouTube que vive con Martinoli y Zague (Foto: Instagram/garciaposti)

En aquella ocasión los cronistas deportivos acordaron reunirse en diferentes puntos del Valle de México para llegar juntos al canal. El primer punto fue en Toluca en donde viven Zague y Martinoli, por petición de Roberto Alves Martinoli dispuso de su auto para trasladar a sus compañeros, hecho que dio paso a su infracción.

Durante el camino el ex delantero de ascendencia brasileña empezó a mofarse de la forma en cómo conducía Martinoli, le cuestionó sobre la velocidad y demás detalles de su auto, así fue todo el trayecto hasta que se encontraron con Luis García.

“Nos vamos en el vehículo, Zaguito empieza a quejarse que le falta arranque, del por qué no hago ‘eses’ para rebasar”, expresó Christian.

Martinoli discutió con el policía mientras "Zague" únicamente lo saludó (Foto: Instagram/@lrzague)

Conforme avanzaron, Christian Martinoli advirtió a Zague y a García de que la zona por la que pasarían hay vigilantes vehiculares que constantemente detienen a los choferes por rebasar los límites de velocidad. Pero no hicieron mucho caso a su comendatario y empezaron a burlarse de él.

“Llegamos por Doctor, avanzamos, rodeamos la ciudad de Toluca y le digo a estos güeyes ‘ojo que en estas p*nches curvas, en el libramiento a Atlacomulco agarran a muchos pend****s’”

Casi de inmediato un policía les marcó el alto y empezaron a debatir sobre las reglas de tránsito de la zona. Al ser Toluca la ciudad en la que vive Martinoli, conocía ampliamente la dinámica y la modalidad en la que se aplican las multas por lo que no se dejó intimidar pues le iban a quitar la placa.

El Deus recreó la conversación que tuvo con el policía y evidenció cómo burló la infracción:

Christian Martinoli advirtió a Zague y a García de que la zona por la que pasarían hay vigilantes vehiculares que constantemente detienen a los choferes (Foto: Instagram/@lrzague)

“Si quiere le leo el reglamento”, “no lo leo yo. Tiene usted razón señor policía”, “le tengo que quitar la placa”, “ok, de acuerdo pero me tiene que mandar una grúa porque así no puedo avanzar”. Cuando Martinoli exigió una grúa para ser revolcado, el agente se ofendió y empezó una serie de reclamos por la “falta de respeto” a la autoridad.

Pero desde el punto de vista del narrador deportivo, explicó que notó que la policía le quería sacar dinero por lo que exigió su multa para arreglarlo personalmente en el municipio de Toluca.

“Esa autoridad me quería sacar dinero y yo le dije: ‘Deme mi infracción’, ‘la infracción es que a usted le saco la placa y tiene que ir al municipio de Toluca a recogerla’, ‘si me saca la placa ya no puedo circular, mándeme a traer una grúa, la voy a pagar y con mucho gusto lo hacemos’, ‘si se va a poner así mejor váyase’, y me fui”, concluyó el cronista de Azteca Deportes.

Martinoli no se dejó intimidar por los agentes de tránsito (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Los tres comentaristas deportivos siguieron su camino y más adelante fueron detenidos de nueva cuenta. Martinoli mostró sus documentos ya que conocía que lo multarían pero el agente únicamente los saludó y los dejó seguir su ruta.

“Todo mal, me tienen que multar; no me tienen que pedir dinero, ni darme saludos ni la chingada”

Zague y el Doctor García se mofaron de Martinoli y lo llamaron “corrupto” por evitar en dos ocasiones una infracción.

