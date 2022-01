“Le he bajado varias novias”: Chávez Jr. provocó a Canelo Álvarez

Julio César Chávez Jr provocó al Canelo Álvarez luego de afirmar que "le ha bajado a varias novias" (Fotos: Cuartoscuro)

Una de las rivalidades más candentes en el boxeo mexicano, principalmente fuera del cuadrilátero, es la que protagonizan Julio César Chávez Jr. y Saúl Álvarez, quienes solamente se han enfrentado una vez pero que suelen calentar los ánimos con base en sus constantes declaraciones.

Aunque los dardos suelen ir impulsados por el Hijo de la Leyenda, quien en reiteradas ocasiones ha solicitado una revancha contra el tapatío, la realidad es que el Canelo no se guarda nada cuando es cuestionado al respecto, por lo que tal vez en su próxima comparecencia ante medios responda las últimas palabras que Chávez Jr. realizó durante una transmisión en vivo.

A través de su cuenta de Instagram realizó una emisión en directo con sus seguidores, en la que respondió múltiples preguntas y comentarios, hasta que puso el nombre de Álvarez sobre la mesa, aunque en esta ocasión fue para hablar de algo extradeportivo y que hizo referencia a sus conquistas amorosas.

En mayo de 2017, Saúl Álvarez derrotó por decisión unánime a Julio César Chávez en una pelea sin título en disputa (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

“Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje”

Esas fueron sus palabras cuando cuestionaron su legado en el boxeo y su apariencia física, pues recalcó su invicto de 47 peleas y presumió que en relaciones afectivas ha tenido otra buena racha, ya que se catalogó como el peleador más atractivo del momento.

También aprovechó para mencionar que se encuentra soltero, aunque todavía no concreta su proceso de divorcio; sin embargo, aclaró que desde 2019 está separado y que no busca ningún tipo de novia en este momento.

A pesar de que fue un comentario aislado entre las múltiples preguntas que contestó, volvió a dejar en evidencia que el nombre de Saúl Álvarez sigue presente en su cabeza, pues no es la primera vez que se refiere a él en este tipo de emisiones, mismas que se han convertido en una característica de su cuenta.

Julio César Chávez ostentó un récord de 47 peleas profesionales invicto al comienzo de su carrera y fue campeón del peso mediano por el CMB (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

En diciembre de 2021, Julio César Chávez Jr. volvió a arremeter en contra de Canelo, aunque en esta ocasión fue durante una entrevista con TV Boxeo, donde afirmó que el multicampeón jalisciense no había tenido el valor suficiente para medirse con mejores rivales.

“(Canelo quiere) que, por lo menos en el momento, la gente piense que es el mejor mexicano de todos los tiempos. Posiblemente lo pudiera ser en cualidades, pero no lo es en pantalones porque no tiene las agallas para enfrentarse a quien sea, como venga, con Golovkin tres veces, conmigo dos veces, con quien la gente quiera. Es un círculo que ellos tienen, pero hay detalles que quedan y no lo convierten en el ídolo que debe ser”, afirmó.

Uno de los pendientes que continuamente reclama el oriundo de Culiacán es la negativa de Canelo a darle una revancha, pues aunque fue derrotado, el resultado se concretó por decisión de los jueces y aunque fue unánime, a consideración Chávez era necesaria una segunda pelea.

Tras la victoria de Canelo contra Chávez Jr., el tapatío peleó dos veces contra Gennady Golovkin (Foto: AP)

Luego de la victoria de Canelo Álvarez sobre Chávez Jr. en mayo de 2017, el tapatío se midió dos veces consecutivas ante Gennady Golovkin, para después ascender al peso de las 168 libras, donde eventualmente se convirtió en el primer boxeador en barrer la división.

Entre las solicitudes más comunes por aficionados del boxeo a Saúl, la de regresar al peso medio es una de las principales, pues existe el deseo de una revancha contra Golovkin, la posibilidad de Jermall Charlo o incluso un combate contra David Benavidez, quien recientemente se ha desempeñado en las 168 libras.

