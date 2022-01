Juan Fernando Quintero confirmó su regreso a River Plate: “En las próximas horas ya cerraremos todo”

Juan Fernando Quintero confirmó que está por cerrar con River Plate

Las fuertes versiones estaban instaladas desde hacía meses pero faltaban las palabras oficiales. Y Juan Fernando Quintero decidió terminar con todo el misterio: “En las próximas horas ya cerraremos todo con River Plate”. Las palabras las lanzó en plena conferencia de prensa de la selección de Colombia, con la que está concentrado de cara a la doble fecha de Eliminatorias que se avecina.

El Millonario concretará de este modo el retorno de un héroe de la mítica final de Copa Libertadores ante Boca Juniors en 2018 y sumará su cuarta incorporación en este mercado de pases tras los arribos de Tomás Pochettino, Emanuel Mammana y Leandro González Pírez, quienes ya están en la pretemporada que el plantel lleva adelante en San Martín de los Andes (Neuquén).

“Sabemos de la situación actual, estoy ahora en la selección. Pero que la gente sepa, creo que seguramente en las próximas horas ya cerraremos todo lo que es con River. Es mi equipo, es mi preferencia. Con respecto a los otros intereses, agradecerle a todos, no fueron esos dos clubes más, fueron varios. Desde el principio mi intención fue volver a River. Ojalá Dios permita, y en estos que vienen, podamos estar cerrando todo para cuando termine acá en la selección ir a la presentación con el equipo, juntarme y seguramente el próximo llamado vendrá desde River”, sentenció el talentoso futbolista de 28 años que se marchó al Shenzhen FC de China a fines del 2020 por una cifra que rodeó los 10 millones de dólares.

La pregunta del periodista, que le sacó una sonrisa, había también mencionado a otras dos entidades que mostraron interés en contratarlo: “¿De dónde va a tener que llamarlo Reinaldo Rueda la próxima vez? ¿Desde Argentina con River? ¿Flamengo en Brasil? ¿O en Europa con el Galatasaray?”.

Juanfer quedó con el pase en su poder tras la estadía en tierras asiáticas, pero llegará con rodaje tras disputar 21 partidos y anotar 1 gol durante el 2021 en China: “Vengo de tener ritmo en China hasta el 4 de enero. No descansé prácticamente porque llegué con 36 horas de vuelo, estuve uno o dos días en Colombia y viajé a concentrarme con la selección. Creo que mi actualidad es buena, pensando tanto en este partido como en lo que se viene. Estoy muy contento, entusiasmado por hacer las cosas bien. Estar en la selección es un orgullo”.

“Le diría a los jugadores que tienen la oportunidad de ir a China, en mi caso crecí mucho. Crecí en muchos aspectos, no creo que todo ha sido malo. Tenía una situación particular que todo el mundo sabe, pero le diría a la gente que no es ninguna mala decisión ir a China. En mi caso tuve la fortuna de crecer en muchos aspectos, sobre todo en lo futbolístico porque es otra cultura, otro tipo de personalidad. Son cosas bonitas que lo llenan a uno de experiencia”, destacó sobre su reciente estadía.

La imagen que volverá a repetirse: Juan Fernando Quintero con la camiseta de River Plate (Foto: Reuters)

Colombia marcha en la cuarta colocación de las Eliminatorias Sudamericanas con 17 puntos, ocupando el último puesto de la clasificación directa a Qatar 2022. El viernes 28 de enero recibirá a un rival directo como es Perú por la 15ª fecha y luego visitará a Argentina el martes 1 de febrero por la 16ª jornada.

River, por su parte, iniciará su participación en la Copa de la Liga Profesional el fin de semana del 11 de febrero con un duelo como visitante ante Unión de Santa Fe en uno de los juegos que abrirá la Zona A del certamen. “Tuve la oportunidad de estar dos años y medio en River, competir a alto nivel. Sabemos lo complejo que estaba la situación mundial de lo que es la pandemia, no sólo en China. Es mundial. Yo tuve una situación particular, a la hora de tomar una decisión pensé en lo mejor para mí. Uno siempre quiere estar en la selección, pero no se puede olvidar la actualidad en el club. Son momentos, hay que respetar al momento de River cuando esté ahí y obviamente pensando que uno puede ser llamado a la selección”, expresó.

Y agregó: “Pero a la hora de estar en la selección también hay que respetar ese momento. Con la experiencia, eso nos lleva a pensar mucho más en lo que es la carrera personal de cada quien, pero nunca fue basado en utilizar un club para venir a la selección. Tuve la oportunidad de venir a la selección estando en China y yo creo que el nivel lo muestra uno personal, no creo que lo muestra mucho las ligas. Sabemos que River siempre pelea cosas importantes. Ya tuve la oportunidad de vivir lo que es el Mundo River, lo que es el día a día. Y a raíz de eso el cariño, el respeto que tengo hacia mis compañeros, hacia el cuerpo técnico. Por eso tomo la decisión de ir a River y agradecerles por esa confianza. Estoy muy feliz. No se ha hecho oficial, pero seguramente en breve días se hará todo oficial”.

