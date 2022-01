El curioso insulto que José Ramón Fernández le dijo a García Toraño en ESPN

Y aunque Ángel García aprecia a Joserra confesó que en aquella ocasión se incomodó con él (Instagram/@garciatorano)

Una de las características de los programas deportivos de ESPN se trata de sus incendiarios debates en los que los protagonistas del programa terminan arrojando todo tipo de comentarios polémicos que incluso han llegado a las ofensas.

Hubo una ocasión en la que Ángel García Toraño vivió una acalorada discusión con José Ramón Fernández al grado de insultarlo. Recientemente en entrevista con el canal de YouTube Apuntes de Rabona, el ex colaborador de ESPN contó como es que enfrentó a Joserra y éste le respondió con un peculiar insulto.

En una de las habituales transmisiones de ESPN los panelistas del programa empezaron a debatir sobre la agenda del día y ahí salió a la vista el nombre del América, club al cual Joserra no aprecia. García Toraño mencionó algo a favor de los americanistas pero a José Ramón le molestó y empezaron a debatir sobre el equipo.

Como es costumbre Joserra mostró su estilo anti-americanista al grado de despreciar los argumentos de su compañero de programa. Así que cuando el ex director deportivo de TV Azteca perdió la paciencia llamó a García Toraño “albóndiga amarilla” en referencia a su complexión y su argumento por los azulcrema.

Y aunque Ángel García aprecia a Joserra confesó que en aquella ocasión se incomodó por la manera en la que el experimentado periodista se refirió a él en un programa en vivo:

“A mí una vez José Ramón Fernández me dijo al aire, al cual quiero muchísimo, me llegó a decir ‘albóndiga amarilla’ si voy por el américa”

A pesar de que García Toraño se consideró una persona paciente y tolerante, en aquella discusión perdió los estribos y se abalanzó en contra de José Ramón y se burló de su estatura.

“El día que me dijo ‘albóndiga amarilla’ le dije: ‘Sí enanito’. Se lo dije a ese hombre que me cerraba la puerta, insisto que con respeto. A lo mejor se enoja pero sabe que era con respeto y se enojaba porque yo defendía mi punto de vista”, recordó.

Por otra parte, García Toraño reveló que las discusiones en los programas de ESPN no eran planeadas y que salían de manera espontánea. Cada conductor que participaba en las mesas de debates era libre de decir y expresar su punto de vista sin ninguna restricción, por lo que las peleas eran auténticas.

Sobre los insultos y provocaciones comentó que nada era “prefabricado” y que todo se daba conforme la discusión fuera aumentando de tono. Para Ángel García los insultos no son de su agrado y apuntó que no hubiera permitido llegar a tal grado si hubiera un guion que marcara qué decir, pero al ser una dinámica libre, la emoción se ha llegado a desbordar hasta causar conflicto entre los protagonistas del programa.

De ahí aprendió a defenderse de los insultos y provocaciones que sus compañeros llegaron a decirle, en especial con José Ramón cuando hablaban del América.

“A mí me llegaron a insultar en los programas y yo llegué a defenderme; si hubiera sido prefabricado jamás me hubiera permitido yo, y creo que mis jefes tampoco habrían permitido que nos faltáramos el respeto”.

García Toraño aprendió a sobrellevar el estilo de los programas de ESPN y a mediados de 2020 dejó la televisora de forma oficial. El propio cronista deportivo mostró lo “injusto” que fue su despido y para el mismo programa de YouTube compartió su molestia.

Sus problemas con la televisora también abarcaron el ámbito legal ya que la cadena deportiva no planeaba liquidarlo así que Ángel García los demandó:

“Demandé porque esperaba liquidación Trabajé 14 años y nueve meses ahí. Si es una empresa estadounidense y no respeta las leyes mexicanas no es mi problema, yo confío en las leyes de México. Lo único que pido es que se me liquide conforme a derecho’', dijo el comentarista.

Actualmente emprendió un proyecto en la radio y en las plataformas de streaming llamado Dos Tiempos al Aire.

