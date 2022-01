De Sebastián Córdova a Johan Vásquez: el camino que tomaron los talentos del Tri Olímpico para 2022

La Selección Mexicana Sub-23 dirigida por Jaime Lozano logró un resultado histórico en tierras niponas tras obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Foto: Twitter/@jaime_lozano_)

Un año lleno de emociones deportivas llegó a su fin. Competencias como la Eurocopa de Naciones, la Copa América, Copa de Oro y los Juegos Olímpicos dejaron momentos que quedarán en la memoria de los aficionados por mucho tiempo. Dentro de todo esto una generación de jóvenes futbolistas mexicanos registraron una de las mejores actuaciones para una selección tricolor en torneos internacionales.

La Selección Mexicana Sub-23 dirigida por Jaime Lozano logró un resultado histórico en tierras niponas tras obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El grupo de jugadores estuvo conformado por diversos nombres de futuras estrellas aztecas, quienes apuntaban a poder emigrar al futbol europeo después de su extraordinaria actuación en la justa.

Sin embargo, el destino no fue favorecedor para esta nueva generación dorada y las expectativas que muchos medios y aficionados tenían sobre ellos no se concretaron. A pesar de las grandes cualidades con las que cuentan muchos de los futbolistas medallistas olímpicos, la gran mayoría no lograron dar el salto hacia Europa y debieron conformarse con un cambio menos significativo.

Sebastián Córdova

Después de un segundo semestre del año para el olvido, Córdova fue traspasado a los Tigres de la UANL (Foto: Scott Wachter/REUTERS)

El canterano americanista fue uno de los casos más sobresalientes en la competencia olímpica. Sus dotes con el balón le permitieron brillar y llamar la atención de algunos clubes del futbol europeo. Específicamente los rumores apuntaron que en algún momento escuadras como Porto de Portugal y el PSV de Holanda se mostraron interesadas en hacerse de los servicios del mexicano.

Para la mala fortuna del volante creativo, su destino terminó por ser otro club de la Liga MX, dejando en pausa el sueño europeo por el momento. Después de un segundo semestre del año para el olvido, Córdova fue traspasado a los Tigres de la UANL, equipo con el que buscará volver a recuperar el nivel que lo llevó a figurar como la máxima promesa del balompié nacional.

Uriel Antuna

El Brujo fue el revulsivo de lujo durante gran parte de Tokio 2020 para Jaime Lozano (Foto: Scott Wachter/REUTERS)

El Brujo fue el revulsivo de lujo durante gran parte de Tokio 2020 para Jaime Lozano. Su rendimiento entrando desde la banca maravilló a los medios de comunicación nacionales y le permitió destacar por sobre muchos de sus compañeros.

Cuando todo se encontraba puesto para que Antuna logrará emigrar al otro lado del charco, su irregularidad le pasó factura y finalmente debió conformarse con una transferencia de las Chivas hacia la Máquina de Cruz Azul. El extremo puede encontrar en los cementeros un trampolín para en algún momento intentar llenarle el ojo a visores de Europa.

Alexis Vega

El futbolista dejará las puertas abiertas a un traspaso a Europa a pesar de renovar contrato con Chivas (Foto: Twitter/@Chivas)

El delantero rojiblanco fue otro de los futbolistas que en su momento interesó a los visores portugueses que se dieron cita en algunos de los partidos de Tokio 2020. Vega pudo haber llegado a los Dragones de Porto para jugar junto a su compatriota Jesús Manuel Corona. Sin embargo, en medio de indecisiones y un nivel discreto en el pasado Grita México Apertura 2021, su situación parece alejada del viejo continente.

Actualmente la directiva de Chivas ya trabaja para renovarlo cuanto antes, a pesar de las aspiraciones del jugador por salir al balompié europeo. ESPN señaló que una de las clausulas de su nuevo contrato dejará las puertas abiertas en caso de que un club extranjero se acerque con la intención de un posible traspaso.

Luis Romo

El jugador de 26 años de edad está cerca de pasar a formar parte de los Rayados de Monterrey (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

El mediocentro fue uno de los refuerzos mayores de 23 años que apuntalaron a la columna vertebral mexicana. Su rendimiento no quedó a deber y cumplió liderando a los futbolistas jóvenes. Su participación en los Juegos Olímpicos y su nivel demostrado en el primer semestre del 2021 trajo consigo algunas posibilidades de salir al extranjero.

El club Celta de Vigo del futbol español fue uno de los conjuntos más interesados por llevarse al futbolista de La Máquina. , información de ESPN y Fox Sports señalaba que incluso llegó a haber contacto entre la directiva ibérica y la de La Noria, sin embargo no se pudo concretar el movimiento. Instituciones como Elche y Eibar también fueron rumoreados como posibles destinos de Romo.

A pesar de que aún no se hace el anuncio oficial, el jugador de 26 años de edad está cerca de pasar a formar parte de los Rayados de Monterrey debido a que ya no se encontraba cómodo en la plantilla celeste. A falta de confirmación, esto significaría un paso hacia atrás en su búsqueda por salir al viejo continente.

Johan Vásquez

El defensa mexicano actualmente es un titular indiscutido en el Genoa (Foto: Jennifer Lorenzini/REUTERS)

El zaguero central es el único caso de éxito que dejó Tokio 2020. Vásquez dio grandes partidos durante la justa y esto lo catapultó a las miradas de equipos de la liga italiana. Con todas las facilidades por parte de la directiva de Pumas, el jugador fue vendido al club Genoa de la Serie A en el mercado de fichajes de verano, pocas semanas después de la obtención de la medalla de bronce.

Al día de hoy Johan forma parte fundamental de la alienaciones de la escuadra italiana y se encuentra disputando duelos al máximo nivel competitivo contra rivales de la talla de Zlatan Ibrahímovic, Paulo Dybala o Lautaro Martínez.

Roberto Alvarado

Alvarado formará parte de las Chivas de Guadalajara para el próximo torneo (Foto: Instagram/@piojo.13)

El Piojo no contó con muchas oportunidades de demostrar su talento en los Juegos Olímpicos. Sus participaciones se militaron a entrar de cambio durante algunos minutos de ciertos encuentros durante el torneo. Sin embargo, en la liga local ha seguido demostrado cierta regularidad y formó parte constante en las alineaciones titulares de La Máquina en el pasado torneo.

Todavía sin muchas opciones en equipos de Europa, Alvarado cambió de aires y ahora formará parte de las Chivas de Guadalajara. El extremo volante llegó como flamante refuerzo gracias a un intercambio entre el Rebaño y Cruz Azul.

Jesús Ángulo

El central consiguió coronarse campeón del Grita México Apertura 2021 junto con los Rojinegros del Atlas.(Foto: Twitter/@jesusau98)

Angulo se consagró como uno de los mayores prospectos de la Liga MX tras el termino de Tokio 2020. El futbolista que puede jugar como lateral o defensa central consiguió coronarse campeón del Grita México Apertura 2021 junto con los Rojinegros del Atlas. Su presencia en la zaga fue fundamental para esta hazaña del equipo tapatío.

Su rendimiento le ha valido para ser trasladado a los Tigres de la UANL y formar parte de una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano. A su corta edad, todavía podrá aspirar a emigrar al viejo continente en caso de que logre mantener su nivel en su paso por la sultana del norte.

